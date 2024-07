Bazylia właściwości lecznicze zawdzięcza zawartości takich związków, jak: olejki eteryczne, flawonoidy, sole mineralne i witaminy.

Oprócz walorów smakowych ta popularna i obecna prawie w każdym domu przyprawa może pomóc w walce z przeziębieniem, bólem dziąsła czy kaszlem. Nie bez przyczyny we Francji bazylia nazywana jest „królewskim zielem”.

Bazylia – właściwości lecznicze

Zawarte w bazylii olejki eteryczne usprawniają pracę przewodu pokarmowego poprzez hamowanie nadmiernej fermentacji w jelitach. Dzięki temu zapobiegają również gromadzeniu się gazów i wzdęciom. Ponadto pobudzają pracę żołądka – wydzielanie soków trawiennych, wspomagają apetyt, działają rozkurczowo i przeciwzapalnie. Bazylia wspomaga pracę serca, działa uspokajająco i odprężająco. Dzięki właściwościom wykrztuśnym poprawia pracę układu oddechowego szczególnie w chorobie, obniża gorączkę, a przez działanie lekko moczopędne przyspiesza usuwanie z organizmu toksyn. Bazylia, szczególnie w połączeniu z lukrecją, pobudza laktację u karmiących matek.

Bazylia lekiem na górne drogi oddechowe

W Indiach bazylia uzyskała status świętej rośliny dzięki swoim właściwościom. Robi się z niej lecznicze papki, które obniżają gorączkę i mają działanie przeciwzapalne. Żucie świeżych liści bazylii wzmaga apetyt oraz pomaga w chorobach i bólach dziąseł. Ponadto przykładanie zmiażdżonych liści bazylii w miejsca po ukąszeniach owadów działa kojąco i zmniejsza obrzęk. Mieszając rozgniecione lub poszatkowane liście bazylii z miodem uzyskamy wykrztuśny syrop na kaszel. Olejek bazyliowy stosowany jest w aromaterapii oraz do nacierania pleców i klatki piersiowej w zapaleniu górnych i dolnych dróg oddechowych, ponieważ rozgrzewa i ułatwia oddychanie.

Bazylia – zastosowanie w kuchni

Bazylia od wieków uważana jest za roślinę przynoszącą szczęście i poprawiającą nastrój. Dzięki zawartości olejków eterycznych jest nieocenionym dodatkiem w kuchni, doskonale komponuje się przede wszystkim z pomidorami i czosnkiem. Jest rośliną jednoroczną, kwitnącą, ma intensywny korzenno-kwiatowy zapach oraz delikatny nieco cytrynowy smak. Używana jest w formie suszu, do potraw dodaje się również jej świeże liście. Znane i najbardziej popularne są dwie odmiany bazylii: zielona i czerwona. Włosi w sposób szczególny traktują to ziele, dodając je do wielu potraw. Znana i lubiana jest również w Azji.

W przemyśle spożywczym bazylii używa się do produkcji konserw i aromatycznych alkoholi. W kosmetyce olejek bazyliowy wykorzystywany jest do wyrobu perfum i mydła. Warto wiedzieć, że bazylia odstrasza owady.