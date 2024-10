W lutym br. Jakub i Paulina Rzeźniczakowie zostali rodzicami. Na świat przyszła córka pary, mała Antosia. Piłkarz i jego ukochana pobrali się rok wcześniej, w listopadzie 2022 roku. Choć początkowo oboje byli często atakowani w mediach społecznościowych, dzisiaj mogą liczyć na duże wsparcie fanów, którzy obserwują, jak kwitnie ich rodzinne życie.

W połowie 2022 roku sportowiec stracił dziecko, które miał z poprzednią partnerką Magdaleną Stępień. Chłopiec zmarł na rzadką odmianę nowotworu wątroby. Ta tragedia mocno odcisnęła się na Rzeźniczaku, co przyznał podczas przeprowadzonej niedawno rozmowie z internautami.

Niedawno Jakub Rzeźniczak odpowiedział na serię pytań internautów. Jeden z nich zapytał gwiazdora o zdrowie jego córki. Pojawiło się też nawiązanie do straty synka i czy ma ona wpływ na to, jak sportowiec dba dzisiaj o małą Antosię. Rzeźniczak przyznał, że nadal każda wizyta u lekarza budzi w nim bolesne wspomnienia, a nawet ataki paniki.

Ten temat jest dla mnie nadal bardzo ciężki i emocjonalny. Tak samo było, jak na świecie pojawiła się Antosia. Bardzo przeżywaliśmy wszystko, co się działo. Od narodzin, każda wizyta u lekarza, nawet u osteopaty, gdy powiedział, że coś mu się przy brzuszku nie podoba, to od razu wywoływała u mnie atak paniki

W dalszej części Jakub Rzeźniczak podkreślił, że na szczęście jego córka cieszy się dobrym zdrowiem. Dodał, że są wraz z żoną pełni optymizmu i obecnie wszystko jest pod kontrolą. Akceptuje to, że przez tragedię z przeszłości strach być może nigdy go nie opuści. Przyznał, że gdy tylko coś go niepokoi, upewnia się, że z Antosią jest w porządku.

No ale chyba tak już będzie zawsze i trzeba się nauczyć z tym żyć, że ten strach nas w jakimś stopniu nie opuści. Trzeba go zaakceptować. Robimy wszystkie takie badania, które możemy. Jak tylko coś nas zaniepokoi, to od razu to sprawdzamy. Na tę chwilę jest wszystko dobrze i jesteśmy dobrej myśli. Myślimy pozytywnie, bo takie właśnie pozytywne myślenie przyciąga do nas dobre rzeczy i dobrych ludzi.

