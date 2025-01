Fani Beaty Kozidrak od kilku tygodni niepokoją się o artystkę, która pod koniec listopada 2024 roku poinformowała swoich fanów, że ma problemy ze zdrowiem. Do sieci trafiły wówczas oświadczenia, z których dowiedzieliśmy się, że Beata Kozidrak przez jakiś czas nie będzie mogła występować na scenie. Teraz artystka po kilku tygodniach milczenia zwróciła się do swoich fanów!

Beata Kozidrak zwróciła się do swoich fanów. Co z jej zdrowiem?

Beata Kozidrak to zdecydowanie jedna z największych gwiazd polskiej sceny muzycznej, a jej koncerty od lat przyciągają tłumy fanów. Niestety, kilka tygodni temu gwiazda mocno zaniepokoiła wszystkich publikując oświadczenia, w których poinformowała, że musi odwołać zaplanowane występy aż do końca marca 2025. Dość szybko wyszło na jaw, co dzieje się z Beatą Kozidrak. Osoba z otoczenia artystki przekazała nam wówczas, że Beata Kozidrak trafiła do jednego z lubelskich szpitali.

(...) jej problemy zdrowotne są poważne. Póki co artystka nie chce informować fanów, co się z nią dzieje zdradził nasz informator.

Tuż przed świętami Bożego Narodzenia głos w sprawie stanu zdrowia Beaty Kozidrak zabrał jej były mąż, który zaniepokoił szczerym wyznaniem. Teraz sama artystka przerwała milczenie i zwróciła się do swoich fanów!

Kochani moi, Powoli wracam do zdrowia dzięki wspaniałej opiece lekarskiej i pielęgniarskiej. Dziękuję moim bliskim, fanom i wszystkim cudownym ludziom za Waszą miłość i wsparcie. Beata Kozidrak napisała na Instagramie.

Artystka zwróciła się również do swoich przyjaciół z branży muzycznej. Okazuje się, że niektóre gwiazdy nagrały dla Beaty Kozidrak coś wyjątkowego, co teraz trafiło do sieci! Justyna Steczkowska, Andrzej Piaseczny i wielu innych artystów zaśpiewało wielki hit "Biała armia".

A oto cudowny muzyczny prezent, który dostałam od przyjaciół z zespołu i branży. Wiem, że jesteście ze mną i czuję Wasze wsparcie.Wszyscy jesteście moją Białą Armią. Na Nowy Rok życzę wam Zdrowia. Dziękuje i do zobaczenia!

Fani nie ukrywają radości, że Beata Kozidrak wraca do zdrowia. Pod najnowszym postem gwiazdy na Instagramie pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci są oczarowani nagraniem, jakie przygotowali dla Kozidrak koledzy ze sceny.

Nic piękniejszego nie mogliśmy dziś zobaczyć… Beti, CZEKAMY NA CIEBIE!!!

Piękny gest, Beti tęsknimy

Dużo zdrowia ! Wspaniały prezent komentują fani.

Beacie Kozidrak życzymy dużo zdrowia! Mamy nadzieję, że już wkrótce gwiazda stanie na scenie i znów porwie publiczność!

