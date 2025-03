Stan papieża Franciszka budził od tygodni ogromne emocje na całym świecie. Trafił bowiem do szpitala w ciężkim stanie, gdzie lekarze z całych sił walczyli o jego zdrowie i życie. Pojawiające się każdego dnia informacje, choć nie wprowadzały większego niepokoju, jednocześnie nie napawały szczególnym optymizmem. A przynajmniej aż do teraz! Stało się jasne, że papież wróci do Watykanu! Kiedy to nastąpi?

Reklama

Pięć tygodni hospitalizacji papieża Franciszka w klinice Gemelli

Papież Franciszek trafił do kliniki Gemelli w Rzymie, gdzie przebywał przez pięć tygodni. Powodem hospitalizacji była infekcja płuc. Przez ten czas pojawiały się gorsze i lepsze momenty, a nawet pojawiały się informacje, że papież już wyznaczył swojego następcę! Ostatnio z kolei informowano, że u głowy Kościoła wystąpiły problemy z mową, które sprawiły, że na nowo będzie uczył się mówić.

Podczas pobytu w szpitalu Ojciec Święty przeszedł intensywną terapię, mającą na celu przywrócenie pełnej sprawności. Jego powrót do pełni sił może potrwać jeszcze kilka miesięcy.

Zobacz także: Zasłynęła rolą Noemi w "Poranku kojota". Co dziś dzieje się z Karoliną Rosińską?

Papież Franciszek opuści szpital

Choć początkowo mówiono, że 23 marca papież ma pojawić się w oknie kliniki Gemelli, by pozdrowić i pobłogosławić wiernych, nagle podano do informacji publicznej, że w niedzielę duchowny wreszcie opuści szpital i wróci do Watykanu.

Zdaniem prof. Sergio Alfieriego, papież Franciszek powinien przez najbliższe dwa miesiące unikać spotkań z dużą liczbą osób oraz ograniczyć aktywność do niezbędnych obowiązków. Ma to na celu zapobieganie nawrotom problemów zdrowotnych i wspomóc pełną regenerację organizmu.

Szpital jest najgorszym miejscem do kontynuowania rekonwalescencji, ponieważ to tam najłatwiej można zarazić się infekcją

Lekarze podkreślili, że papież nie ma już zapalenia płuc i choć nie wrócił do pełni zdrowia, może kontynuować rekonwalescencję poza szpitalem. Mimo to nie wróci wciąż do swojego wcześniejszego trybu życia.

W ciągu dwóch miesięcy rekonwalescencji Ojciec Święty powinien unikać spotkań z dużymi grupami oraz wizyt wymagających szczególnego wysiłku

Podczas hospitalizacji papież zmagał się z trudnościami z mową, które mogą wymagać dalszej rehabilitacji. Choć stan Ojca Świętego jest stabilny, lekarze będą nadal monitorować jego zdrowie, by uniknąć ewentualnych powikłań.

Wierni wspierają papieża Franciszka

Na całym świecie tysiące osób modliło się za zdrowie papieża Franciszka. Wierni wyrażali swoje wsparcie zarówno w mediach społecznościowych, jak i podczas licznych nabożeństw organizowanych w intencji jego szybkiego powrotu do pełni sił.

Wiadomość o wypisaniu Ojca Świętego z Polikliniki Gemelli napełnia nas radością. W tych tygodniach towarzyszyliśmy mu naszymi modlitwami i nadal będziemy go wspierać, tak jak robiliśmy to przez dwanaście lat jego pontyfikatu - podkreślił przewodniczący Konferencji Episkopatu Włoch kard. Matteo Zuppi

Papież Franciszek, pomimo trudności zdrowotnych, pozostaje pełen nadziei i wdzięczności za otrzymane wsparcie.

Rex Features/East News

Reklama

Zobacz także: Michał Kassin nieoczekiwanie zaczął mówić o Dodzie. Od razu odpowiedziała