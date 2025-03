Papież Franciszek trafił do Polikliniki Gemelli w Rzymie 14 lutego po tym, jak lekarze zdiagnozowali u niego ostre zapalenie oskrzeli. Mimo początkowego leczenia antybiotykami, infekcja przekształciła się w obustronne zapalenie płuc. To nie pierwsza hospitalizacja 88-letniego papieża – w ubiegłych latach przeszedł on kilka poważnych zabiegów, w tym operację jelit. Watykan codziennie publikuje oficjalne komunikaty dotyczące stanu zdrowia Ojca Świętego, jednak nie ukrywa, że jego organizm wymaga intensywnej terapii. W ostatnich dniach nastąpiło znaczące pogorszenie sytuacji zdrowotnej papieża, co wywołało niepokój wśród wiernych na całym świecie.

W piątek nastąpiło pogorszenie stanu papieża Franciszka

Według informacji opublikowanych w piątkowy wieczór, papież Franciszek doświadczył poważnego kryzysu oddechowego. Niestety, stan papieża się pogorszył, a w komunikacie informowano o epizodycznych wymiotach.

(...) miał odosobniony kryzys skurczu oskrzeli, który doprowadził do epizodu wymiotów przekazano w komunikacie.

Cały świat znów wstrzymał oddech i wszyscy czekali na kolejne informacje z Watykanu.

Aktualny stan zdrowia i rokowania

Najnowsze komunikaty Watykanu wskazują, że sytuacja zdrowotna papieża jest poważna, ale stabilna. Lekarze starają się kontrolować infekcję i poprawić funkcjonowanie układu oddechowego Ojca Świętego. Nie podano jednak informacji o ewentualnym terminie wypisu ze szpitala. Rzecznik Watykanu podkreśla, że Franciszek pozostaje pod najlepszą możliwą opieką. W sobotni poranek Watykan przekazał najnowsze informacje na temat stanu zdrowia głowy Kościoła.

Papież Franciszek miał spokojną noc i odpoczywa poinformowano.

Reakcje wiernych i społeczności międzynarodowej

Pogarszający się stan zdrowia papieża Franciszka wywołał liczne reakcje wśród wiernych na całym świecie. W wielu miejscach organizowane są modlitwy w jego intencji. Katolicy, duchowieństwo oraz światowi przywódcy wyrażają solidarność i wsparcie dla papieża.

Wielu wiernych zgromadziło się również na Placu Świętego Piotra, gdzie codziennie odmawiane są modlitwy o zdrowie Ojca Świętego. W mediach społecznościowych pojawiają się tysiące wpisów z życzeniami powrotu do zdrowia dla Franciszka.

Nie wiadomo, jak długo papież pozostanie w szpitalu. Watykan podkreśla, że dalsze informacje na temat jego stanu zdrowia będą przekazywane na bieżąco.

Papież Franciszek FILIPPO MONTEFORTE/AFP/East News

