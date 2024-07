Wzdęty brzuch to problem wielu kobiet. Wzdęć, wynikających z nadmiernej ilości płynów w jelicie możesz pozbyć się bez użycia leków.

Reklama

Wzdęty brzuch – przyczyny i objawy

Każdy, kto walczy ze wzdęciami, może doskonale opisać, na czym one polegają. Podstawowy objaw to zwiększenie obwodu brzucha, który zaczyna przypominać piłkę. Przyczyną takiego stanu rzeczy są zaburzenia pracy jelit lub żołądka. Często na wzdęty brzuch skarżą się osoby, które na co dzień funkcjonują w warunkach stresowych. Kolejnym czynnikiem, który sprzyja wzdęciom jest szybkie mówienia, a więc tym samym połykanie powietrza.

Zioła na wzdęty brzuch

Matka natura wyposażyła nas w całe bogactwo środków, które ułatwią Ci codzienne funkcjonowanie. Nie musisz wydawać pieniędzy na drogie i – w większym lub mniejszym stopniu – szkodzące zdrowiu lekarstwa. Sięgnij po zioła. Jeśli czujesz, że robisz się ociężała, wypij zieloną herbatę lub miętę. Mięta sprawdzi się zarówno w formie suszonej, jak i świeżej. Tę pierwszą zalej gorącą, ale nie wrzącą wodą. Listki świeżej mięty warto przeżuwać. Dobrze sprawdzi się także herbata z kopru włoskiego, rumianku, napar z owoców jałowca i nasiona gorczycy (łyżkę nasion zalej letnią wodą). Po zastosowaniu wymienionych ziół wzdęty brzuch powinien stopniowo wrócić do normy.

Czego unikać przy wzdętym brzuchu?

Jeśli wzdęty brzuch jest częstym problemem, powinnaś wyeliminować z diety wszelkiego rodzaju napoje gazowane, nawet wodę. Bąbelki powodują, że w żołądku gromadzi się nadmiar powietrza, które nie ma ujścia. Zrezygnuj z roślin strączkowych, takich jak fasola, bób, groch, soczewica. Unikaj także kapusty oraz kalafiora. Cokolwiek innego jesz, rób to powoli – pośpiech jest przeciwnikiem płaskiego brzucha.

Aktywność ruchowa

Wzdęty brzuch wynika czasami z siedzącego trybu życia, który sprawia, że jelita nie pracują tak, jak powinny. Zerknij do swojego grafiku i znajdź chwilę na aktywność ruchową. Ważne, żeby był to systematyczny wysiłek. Możesz na przykład wrócić do domu pieszo lub – jeśli mieszkasz daleko od miejsca pracy, a dojeżdżasz do niej autobusem – wysiąść kilka przystanków wcześniej.

Reklama

Zobacz także

Produkty zalecane w walce z wzdętym brzuchem

Rewelacyjnie sprawdza się kminek w formie ziarenek. Możesz go dodać do potraw gotowanych, jak i nie wymagających obróbki cieplnej, np. kanapek czy sałatki. Pomocny okazuje się znany z wielu drogocennych właściwości miód. Ten pierwszy napój bogów okaże się sprzymierzeńcem także w walce ze wzdętym brzuchem.