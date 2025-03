Papież Franciszek od 14 lutego przebywa w rzymskiej Poliklinice Gemelli, gdzie trafił z powodu obustronnego zapalenia płuc. Początkowo Ojciec Święty nie chciał udać się do szpitala, lecz dzięki namowom bliskich oraz współpracowników zgodził się na hospitalizację.

Stan zdrowia papieża początkowo budził obawy, lecz jak przekazał kardynał Victor Manuel Fernandez, sytuacja uległa poprawie. Franciszek stopniowo wraca do zdrowia, choć proces ten jest skomplikowany i wymaga intensywnej terapii.

Papież musiał przejść przez specjalistyczne leczenie, które niestety wpłynęło na jego zdolność mówienia. W efekcie terapii Franciszek musi na nowo nauczyć się mówić, co stanowi dla niego spore wyzwanie.

Terapia wymaga od papieża nauki mówienia na nowo

Leczenie obustronnego zapalenia płuc okazało się skomplikowane, co wpłynęło na stan zdrowia papieża. Konieczność nauki mówienia na nowo jest konsekwencją terapii, której poddano Franciszka. Proces ten wymaga cierpliwości i determinacji. Wywołane jest to tlenoterapią wysokoprzepływową, która "wszystko wysusza".

Kardynał Victor Manuel Fernandez podkreślił, że Franciszek nie poddaje się trudnościom zdrowotnym i z dużym zaangażowaniem podchodzi do terapii. Papież wykazuje determinację, co pozytywnie wpływa na przebieg rehabilitacji.

Lekarze z Polikliniki Gemelli zaznaczają, że poprawa zdrowia Franciszka jest zauważalna. Pomimo początkowych trudności, Ojciec Święty stopniowo odzyskuje siły, co daje nadzieję na pełny powrót do zdrowia.

Papież Franciszek zrezygnuje? Kardynał odpowiedział

Podczas spotkania z dziennikarzami kardynał Victor Manuel Fernandez został zapytany o to, czy papież Franciszek może zrezygnować ze swojego stanowiska w związku z jego stanem zdrowia i zaawansowanym wiekiem.

Nie sądzę, naprawdę nie - odpowiedział duchowny.

Prefekt Dykasterii Nauki i Wiary zapewnił, że ten "trudny czas" przyniesie korzyści dla Kościoła i świata. Tego samego dnia pojawił się komunikat Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej. Przekazano, że stan Ojca Świętego pozostaje stabilny, oprócz tego odnotowano też "pewną niewielką poprawę". Poinformowano, że papież Franciszek nadal korzysta z terapii farmakologicznej, modli się i pracuje.

Papież Franciszek nie chciał jechać do szpitala

W spotkaniu z kardynałem Victorem Manuelem Fernandezem dziennikarze dowiedzieli się też, że papież Franciszek mimo problemów zdrowotnych nie chciał jechać do szpitala. Zwlekał z poddaniem się hospitalizacji do ostatniej chwili. Przekonali go dopiero najbliżsi przyjaciele.

Nie wiem, jakich przekleństw użyli - zażartował kardynał.

Choć Watykan uspokaja, wciąż spekuluje się o abdykacji Ojca Świętego. Niektórzy eksperci uważają, że papież Franciszek wybrał już następcę.

