Czosnek jest naturalnym antybiotykiem. Jego specyficzny zapach nie zniechęca w obliczu korzyści, jakie wynikają z jego jedzenia. Czosnek m. in. zwalcza infekcje i obniża ciśnienie krwi.

Jakie witaminy i minerały zawiera czosnek?

W czosnku zawarte są witaminy z grupy B (B1 i B2), witamina C i PP oraz prowitamina A. Jest on źródłem flawonoidów, aminokwasów, cukrów i związków śluzowych. Ponadto zawiera sole mineralne: magnez, potas i wapń. Jest bogaty w rzadkie mikroelementy, takie jak kobalt, nikiel czy chrom. Jednymi z najważniejszych jego składników są olejki eteryczne, które są bogate w siarczki i allicynę. Najlepiej zjadać surowy czosnek, wówczas jest najzdrowszy.

Czosnek naturalnym antybiotykiem

Czosnek zapobiega wystąpieniu infekcji wirusowych, a w momencie gdy już się pojawią, pomaga je zwalczyć. Wynika to z zawartości olejków eterycznych i związków siarkowych. Mikstura przyrządzona ze szklanki ciepłego mleka z rozgniecionym ząbkiem czosnku pomoże w walce w grypą. Udrażnia bowiem drogi oddechowe, rozgrzewa i wzmaga pocenie się. Dlatego też czosnek powinien znajdować się w kuchni każdej rodziny w okresie jesiennym i zimowym.

Olejki eteryczne zawarte w czosnku to naturalny antybiotyk. Uważa się, że działają silniej od penicyliny. Wpływają na zahamowanie rozwoju niebezpiecznych bakterii, do których należy paciorkowiec, gronkowiec złocisty i pałeczki okrężnicy. Co istotne, czosnek nie wykazuje działań ubocznych, charakterystycznych dla antybiotyków chemicznych.

Czosnek działa jak aspiryna

Czosnek działa podobnie jak aspiryna: ma właściwości przeciwzakrzepowe i zmniejsza lepkość krwi. Ponadto hamuje enzym ACE, który reguluje ciśnienie krwi. Jeśli czosnek je się regularnie, to można obniżyć ciśnienie w tętnicach o nawet 10 procent. Czosnek zapobiega zawałowi serca i udarowi mózgu, ponieważ działa na śródbłonek naczyniowy, co powoduje rozkurczenie się naczyń krwionośnych. Jest to ważna wskazówka w przypadku osób z miażdżycą naczyń wieńcowych, które mają już za sobą jeden zawał.

Czosnek na wzdęcia i pasożyty

Czosnek wpływa pozytywnie na funkcjonowanie układu trawiennego, ponieważ usprawnia pracę jelit i wydzielanie żółci. Tym samym zapobiega wzdęciom. W związku z tym powinien być składnikiem dań mięsnych, a także tych ciężkostrawnych.

Ma działanie bakteriobójcze, dlatego przeciwdziała pasożytom układu pokarmowego, do których należą tasiemce, glisty i owsiki. Osoby cierpiące na te dolegliwości powinny na czczo pić nalewkę z czosnku moczonego przez noc w wodzie. Można także jeść surowy czosnek albo pić miksturę przygotowaną z ciepłego mleka i ząbku czosnku.

Czosnek przyczynia się do zniszczenia bakterii Helicobacter pylori, które wywołują raka żołądka. Przeciwutleniacze pobudzają układ odpornościowy do likwidacji komórek nowotworu. Spożywanie czosnku regularnie zmniejsza ryzyko choroby raka jelita grubego, okrężnicy i żołądka.

Czosnek na wolne rodniki

Antyutleniacze zawarte w czosnku zwalczają i zapobiegają powstawaniu wolnych rodników. To powoduje opóźnienie procesu starzenia się skóry. Witaminy i minerały, które czosnek zawiera, gwarantują młody wygląd. Czosnek przeciwdziała bowiem pojawianiu się żylaków na nogach i pajączków na twarzy. Jest on nawet stosowany w walce z trądzikiem: wystarczy przemywać zmiany skórne wacikiem nasączonym w wodzie, w której przez noc moczył się czosnek.

Warto pamiętać, że podczas przechowywania świeżego, surowego czosnku zmienia się jego skład, a w konsekwencji zmianom ulega jego aktywność biologiczna.