Tomasz Jakubiak kilka miesięcy temu ujawnił, że ciężko choruje. Okazało się wówczas, że znany kucharz i juror "MasterChefa" i "MasterChefa Nastolatki" zmaga się z rzadką odmianą nowotworu. Tomasz Jakubiak początkowo leczył się w Polsce, jednak na początku grudnia 2024 roku poleciał do Izraela, gdzie rozpoczął specjalistyczne leczenie. Gwiazdor TVN co jakiś czas odzywa się do swoich fanów i przekazuje im informacje o swoim stanie zdrowia. Dziś również opublikował krótkie nagranie i jak przyznał, ta niedziela jest dla niego naprawdę wyjątkowa. Wszystko przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, której cały czas mocno kibicuje.

Tomasz Jakubiak początkowo nie informował z jakim nowotworem się zmaga, ale po jakiś czasie przyznał, że zdiagnozowano u niego raka jelita i dwunastnicy. Kucharz nie ukrywa, że robi wszystko żeby pokonać chorobę. Jakiś czas temu w sieci wystartowała zbiórka pieniędzy na leczenie Tomasza Jakubiaka. To właśnie dzięki wpłatom od darczyńców juror "MasterChefa" mógł polecieć do Izraela, gdzie jest poddawany leczeniu. Kilka dni temu Tomasz Jakubiak wydał nagle oświadczenie, a teraz znów odezwał się do swoich fanów na Instagramie. Przerwał milczenie ze względu na 33. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, ale na początku nagrania ujawnił, jak się czuje i co się z nim dzieje.

Staram się na uśmiechu do was dzisiaj mówić chociaż boli mnie zarówno brzuch jak i bark od leżenia w łóżku szpitalnym. Mam już, powiem szczerze, trochę tego dosyć. Włosy zaczęły mi wypadać, nie spodziewałem się, że to nastąpi. Chociaż z brodą jest całkiem nieźle bo przez to, że wypada nie trzeba golić

Staram się na uśmiechu do was dzisiaj mówić chociaż boli mnie zarówno brzuch jak i bark od leżenia w łóżku szpitalnym. Mam już, powiem szczerze, trochę tego dosyć. Włosy zaczęły mi wypadać, nie spodziewałem się, że to nastąpi. Chociaż z brodą jest całkiem nieźle bo przez to, że wypada nie trzeba golić

Tomasz Jakubiak nie ukrywa, że dziś jest całym sercem z WOŚP.

Ale ja w innej sprawie do was! Chciałem dzisiaj powiedzieć, że jest to jedna z moich ukochanych niedziel jakie wypadają w ciągu roku bo jest to niedziela WOŚP, czyli niedziela kiedy my wszyscy Polacy nauczyliśmy się dzielić. Właściwie to jeden człowiek - Jurek Owsiak - wraz z kilkoma osobami, krótkim małym sztabem ponad trzydzieści lat temu i z kilkoma zespołami muzycznymi stworzył WOŚP, stworzył coś, co do dziś jest nie do obalenia i nigdy nie będzie do obalenia, w żaden sposób dlatego, że Jurek nauczył nas jak pomagać i ta kula śnieżna tak bardzo się rozwinęła jeżeli chodzi o pomaganie, że już jej nie zatrzyma nikt.

kontynuował.