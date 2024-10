Roksana Węgiel nieco ponad tydzień temu przekazała niepokojące informacje o swoim stanie zdrowia. Okazało się wówczas, że młoda gwiazda trafiła do szpitala i musiała odwołać zaplanowane wcześniej koncerty. Na szczęście Roxie wyszła już ze szpitala i teraz nabiera sił w otoczeniu najbliższych. W środku nocy artystka opublikowała nowe zdjęcia na Instagramie i zwróciła się do swoich fanów. Okazuje się, że Roxie wyjechała za granicę!

Roksana Węgiel i Kevin Mglej wypoczywają w Szwajcarii

Roksana Węgiel była jeszcze dzieckiem gdy zadebiutowała w polskim show-biznesie. Miała zaledwie 12 lat gdy stanęła na scenie w "The Voice Kids" i oczarowała swoim głosem. Młoda artystka wygrała pierwszą edycję muzycznego talent show, a później zachwyciła na Eurowizji Junior i wygrała międzynarodowy konkurs. Dziś Roksana Węgiel jest już dorosła, a kilka miesięcy temu wzięła ślub z Kevinem Mglejem. W ostatnim czasie Roxie szykowała się do trasy koncertowej i już w październiku miała stanąć na scenie. Niestety, dokładnie 5 października artystka wydała pilne oświadczenie w sprawie swojego stanu zdrowia. Okazało się wówczas, że Roksana Węgiel trafiła do szpitala i musiała odwołać koncerty.

(...) Nie mówiłam tego nigdy wcześniej publicznie, ale niedawno, dość niespodziewanie dowiedziałam się, że mam cukrzycę pierwszego stopnia i tak naprawdę dopiero uczę się z tym żyć, ciężko jest przystopować jednak w takiej sytuacji mój organizm sam się tego zaczął domagać pisała Roxie.

Oświadczenie Roksany Węgiel zaniepokoiło jej fanów i wszyscy martwili się o artystkę. Głos w sprawie stanu zdrowia Roksany Węgiel zabrał w końcu jej mąż. Kevin Mglej mówił, co z karierąRoxie.

(...) Jest już w domu i aktualnie bardziej przeżywa, że nie zagra trasy, którą przygotowywała od marca dla swoich fanów, niż cokolwiek innego. Zmieniając kilka nawyków żywieniowych i dbając o higienę pracy, na pewno wróci do Państwa silniejsza niż kiedykolwiek wyznał dla Pudelka.

Teraz sama Roxie opublikowała na swoim profilu na Instagramie i podczas relacji na InstaStories kilka nowych zdjęć i zdradziła, że wypoczywa w Szwajcarii. Okazuje się, że artystka wybrała się tam razem z ukochanym mężem.

Szwajcarski spokój. Jak u Was kochani? napisała do fanów.

Instagram @roxie_wegiel

Fani Roksany Węgiel od razu ruszyli z komentarzami. Wszyscy nie tylko zachwycają się nowymi fotkami z gwiazdą, ale również pytają o jej samopoczucie po wyjściu ze szpitala. Fani cały czas martwią się o Roxie.

Piękna jak się czujesz? Dbaj o siebie kochana. Jesteśmy z Tobą

Jak się czujesz Roksana?

Jak zdrówko?

mam nadzieję że już czujesz się lepiej czytamy w komentarzach.

Roksana Węgiel nie zareagowała na pytania swoich fanów, ale podczas relacji na InstaStories pokazała kolejną porcję zdjęć. Na jednym z kadrów możemy zobaczyć męża Roxie. Zobaczcie sami!

Instagram @roxie_wegiel