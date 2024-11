Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Tomasz Jakubiak choruje na niezwykle rzadki i trudny do wyleczenia nowotwór. Jak sam przyznał, poinformował o problemach zdrowotnych z dużym opóźnieniem z poczucia wstydu. Dziś jednak śmielej o tym mówi, a ostatnio udzielił kolejnego wywiadu dla "Dzień Dobry TVN", w którym zabrał kamery do szpitala, gdzie jest poddawany leczeniu. Warunki tam panujące okazują się szokujące.

Wstrząsnęły mną warunki, w jakich leczy się Tomasz Jakubiak

Życie prywatne Tomasza Jakubiaka i jego najbliższych w jednej chwili wywróciło się do góry nogami, gdy lekarze postawili diagnozę o rzadkim nowotworze. Chociaż kucharz nie chce wdawać się w szczegóły, nie ukrywa, że ten akurat rodzaj raka jest bardzo trudny do wyleczenia. Mimo to postanowił stawić mu czuła, jednak leczenie okazało się niezwykle kosztowne. Jakubiak poprosił o pomoc i założył zbiórkę, na którą Polacy tłumnie zaczęli wpłacać pieniądze.

Póki co nie wiadomo, na jakim dokładnie etapie leczenia jest gwiazdor TVN i jakie są rokowania. Odbiorców niepokoi jednak jego wygląd - sporo schudł, co również odbiło się na jego zdrowiu. W najnowszym materiale dla "Dzień Dobry TVN" Jakubiak przyznał wprost, że jest wygłodzony, a w najgorszym momencie groziła mu nawet śmierć głodowa!

To nie jest tak, że jestem chudy, ja jestem wygłodzony. Wszystkie żebra mam na wierzchu(...) ale po prostu jak dzisiaj zobaczyłem się przed lustrem i zobaczyłem zapadniętą klatę... aż mi wstyd przed żoną się rozebrać! Wstyd mi przed Tobą po prostu! - tłumaczył.

U kucharza w końcu konieczne było wprowadzenie diety pozajelitowej, która poprawiła choć trochę jego sytuację. W wywiadzie dla TVN Tomasz Jakubiak przeprowadził kamerę przez szpital, w którym jest poddawany leczeniu i jak sam przyznał, warunki tam panujące nie należą do najprzyjemniejszych. Oddział Kliniki Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego w Szpitalu Orłowskiego, gdzie trafił, jest bardzo zaniedbany i brakuje niestety środków chociażby na podstawowy remont. Okazało się nawet, że brakuje miejsc, dlatego personel jest zmuszony ustawiać łóżka z pacjentami na korytarzu!

Tomasz Jakubiak jest niezwykle tym poruszony, dlatego choć sam potrzebuje pomocy, postanowił zaapelować o wsparcie dla kliniki.

Trzeba wesprzeć ten oddział z całych sił i nagłośnić, jak to wygląda, bo to jest, po prostu, skandaliczne

Walka kucharza z nowotworem trwa już od kilku miesięcy i nie wiadomo, ile jeszcze potrwa. Na szczęście w tej niełatwej sytuacji wspiera go żona, ale i szerokie grono przyjaciół z branży, w tym Daria Ładocha, z którą jest niezwykle blisko.

Trzymamy kciuki za dalsze leczenie Tomka Jakubiaka i mamy nadzieję, że jak najszybciej wróci do zdrowia. Materiał "Dzień Dobry TVN" o walce Tomasza Jakubiaka z chorobą znajdziecie tutaj.

kadr "Dzień Dobry TVN"