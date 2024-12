Tomasz Jakubiak, znany kucharz i osobowość telewizyjna, opowiedział o swojej dramatycznej walce z rakiem. Pogorszenie zdrowia, przerzuty oraz emocjonalne pożegnania z bliskimi – to tylko część trudnych doświadczeń, które ujawnił w wywiadzie. Kucharz już na wstępie wyjawił, że schudł 35 kg!

Tomasz Jakubiak, popularny kucharz i osobowość telewizyjna, otworzył się na temat swojego stanu zdrowia. Wiadomym jest, że kucharz zmaga się z groźnym nowotworem, który opanował znaczną część jego organizmu. W ostatnim czasie sytuacja zdrowotna uległa znacznemu pogorszeniu. W sobotę, na łamach "Dzień Dobry TVN" podzielił się, że jego stan był na tyle poważny, iż rodzina trzykrotnie żegnała się z nim, obawiając się najgorszego. Materiał ten został nagrany jeszcze przed wylotem Tomasza Jakubiaka do Izraela, w którym obecnie toczy się walka o jego zdrowie i życie!

Podczas nagrania w rozmowie uczestniczyła żona Jakubiaka- Anastazja, która w poruszających słowach mówiła, że ostatni czas jest dla nich niezwykle ciężki!

Przez ostatnie dwa tygodnie no to mocno jest tak sobie. Duże napady bólu już ma, szybciej się męczy, mniej sprawny mobilnie. Każda rzecz jest dla niego dużym wysiłkiem, łącznie z myciem się już, no jest trudno. (...) Musi mieć co cztery godziny podawane zastrzyki przeciwbólowe. Oprócz tego ma plastry przeciwbólowe. Naprzemiennie jeszcze też kroplówki z lekami przeciwbólowymi dostaje. Cały czas jest zatrzymywanie tego, żeby po prostu nie cierpiał z powodu bólu

- mówiła żona kucharza.