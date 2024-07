Jeśli podoba ci się nieśmiały mężczyzna, postaraj się go lepiej poznać. Uśmiechaj się do niego, rozpocznij neutralną rozmowę i zdobądź jego zaufanie. Bądź wobec mężczyzny lojalna, ale nie nachalna. Następnie daj mu przejąć inicjatywę i pozwól się zaprosić na randkę.

Niepewny siebie mężczyzna może mieć problem z uwodzeniem płci pięknej. Z tego powodu wszelkie próby poznania się lub zaproszenia na pierwszą randkę mogą wyjść z inicjatywy kobiety.

1. Uśmiechaj się do nieśmiałego mężczyzny

Uśmiech jest idealnym i niezobowiązującym sygnałem sympatii. Jeśli więc poznasz mężczyznę, który jest małomówny i sprawia wrażenie zakłopotanego, uśmiechnij się do niego delikatnie i szczerze. W ten sposób sprawisz wrażenie osoby pogodnej i uczciwej. Unikaj nachalnego wpatrywania się w mężczyznę, gdyż takim zachowaniem jedynie go zniechęcisz. Zbyt nachalny, nieszczery uśmiech często oznacza złe intencje, a te bardzo łatwo wyczuć. Uśmiechaj się do mężczyzny tylko w sytuacji, gdy wasze spojrzenia się spotkają.

2. Zacznij rozmowę z nieśmiałym mężczyzną

Nieśmiali mężczyźni często nie wiedzą, od czego zacząć rozmowę. Nie chcą sprawiać wrażenia natrętnych lub boją się, że powiedzą coś głupiego. W takiej sytuacji możesz pierwsza odezwać się do nieśmiałego mężczyzny. Na początku zadaj mu niezobowiązujące pytanie, które dotyczy okoliczności, w jakiej się znajdujecie. Na domówce możesz zapytać skąd zna gospodarzy lub czym się zajmuje. Dobrym sposobem jest również rozpoczęcie rozmowy na jakiś neutralny temat, na przykład pogody, hobby, muzyki. Unikaj mówienia o kwestiach spornych i drażliwych, czyli polityce lub religii. Być może mężczyzna ma zupełnie inne poglądy od twoich, a to już prosta droga do sporów i wzajemnej niechęci.

3. Bądź cierpliwa wobec nieśmiałego mężczyzny i zdobądź jego zaufanie

Gdy poznacie się lepiej, stwarzaj okazje do kolejnych spotkań. Bywaj w miejscach, w których będziesz mogła na niego natrafić, na przykład u wspólnych znajomych, w knajpce w pobliżu jego szkoły lub pracy albo na koncercie jego ulubionego zespołu. Możesz umówić się z nieśmiałym mężczyzną na spacer lub kawę na mieście. Podczas rozmowy słuchaj go uważnie, okaż mu cierpliwość i akceptację, ale mów też o sobie. Pokaż, że jesteś lojalna, uczciwa i godna zaufania. Nie bądź natarczywa, nie mów, że on ci się podoba, nie zapraszaj go też do domu. Na spotkania nie ubieraj się w skąpe stroje i nie rób ostrego makijażu. Taka stylizacja może wprawić w zakłopotanie lub wystraszyć mężczyznę, który uzna cię za zbyt pewną siebie. Zachowuj się szczerze i naturalnie, a w ten sposób zdobędziesz jego zaufanie.

4. Pozwól mu działać

Gdy będziecie już po pierwszym wspólnym spotkaniu (które ty zaproponowałaś), pozwól nieśmiałemu chłopakowi wyjść z inicjatywą kolejnych randek. Na tym etapie znajomości to on powinien zaprosić cię do kina, restauracji lub inne miejsce. Jeśli mężczyzna uzna, że jesteś ciekawą osobą i nie musi się ciebie bać, z pewnością przestanie się wstydzić i zaaranżuje spotkanie. Gdybyś jednak nie otrzymała zaproszenia, możesz zakończyć tę znajomość.

Nieśmiali ludzie potrzebują trochę czasu, by się otworzyć przed nowo poznanymi osobami. Więcej czasu zajmuje im też wyjście z inicjatywą. Nie są skorzy do szybkiego wyznawania lub okazywania uczuć. Jednak ich uczucia i przemyślenia są zwykle głębokie. Nieśmiałe osoby nie przepadają za imprezami i głośnym, swobodnym stylem życia. Wolą kameralne spotkania w gronie przyjaciół. Zwykle jednak, gdy już przełamią obawy i zyskają przyjaciół tworzą silne relacje. Często są ludźmi dowcipnymi, błyskotliwymi, inteligentnymi. Potrzebują tylko czasu, by zaufać innym i odsłonić swoje wnętrze i myśli. W relacjach z nieśmiałymi osobami trzeba brać pod uwagę różnicę temperamentów. Początkowo przeciwieństwa i różnice imponują, przyciągają, ciekawią, jednak w dłuższej perspektywie związek osób o bardzo różnych charakterach może okazać się trudny i wymagać dużej cierpliwości.