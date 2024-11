Anna Kalczyńska zadebiutowała na antenie TVP. Były pewne problemy

Przez długi czas Anna Kalczyńska należała do czołówki najpopularniejszych dziennikarek TVN. Była prezenterka porannego cyklu „Dzień dobry TVN” cieszyła się sympatią widzów. Dlatego oglądający byli mocno zaskoczeni wiadomością o jej zwolnieniu. Z formatem pożegnały się także Agnieszka Woźniak-Starak, Andrzej Sołtysik, Małgorzata Rozenek-Majdan oraz Małgorzata Ohme. Sama Kalczyńska nie ukrywała rozgoryczenia faktem, że przestała być częścią TVN. Jej dalsza kariera stanęła pod znakiem zapytania. Niedawno jednak dziennikarka związała się z TVP. Zdążyła już zadebiutować. Jak jej poszło?

Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że Anna Kalczyńska otrzymała propozycję od Telewizji Polskiej, którą poważnie rozważa. I tak rozpoczął się nowy etap w jej karierze. Dziennikarka wreszcie oficjalnie ogłosiła, że dołączyła do stacji TVP World. Zaproponowano jej prowadzenie programu publicystycznego „Face to Face” oraz główny serwis informacyjny „World News Tonight”.

W końcu poinformowała o swoim debiucie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Anna Kalczyńska przyznała, że pierwsze podejście do programu nie poszło tak łatwo. Zdradziła, że miała sporą tremę i musi jeszcze popracować „nad luzem”. Nie zapomniała pochwalić kolegów i koleżanek ze studia.

Pierwszy dyżur. Kolegium, rozmowy, przegląd newsów online, pierwsze podejście do nowej redakcji, bieganie po piętrach i nowe znajomości (...). Wydawać by się mogło, że po 20 latach pracy w tv nie może być tremy, a jednak! Praca po angielsku to jednak inna rzeczywistość (...) studio piękne, ekipa zawodowa, wydawcy na medal a ja pracuję nad luzem

– napisała Kalczyńska.