Dorota Szelągowska podczas relacji na InstaStories zareagowała na pytania internautów, którzy nie ukrywają zdziwienia informacjami o "Darku Stolarzu". W minioną środę okazało się bowiem, że Dariusz Wardziak znika z programów Szelągowskiej i dołącza do wielkiego hitu Polsatu "Nasz Nowy Dom". Internauci nie ukrywają zaskoczenia i wygląda na to, że zaczęli wysyłać wiadomości do gwiazdy TVN- Dorota Szelągowska zareagowała i skomentowała decyzję Dariusza Wardziaka.

Dorota Szelągowska komentuje odejście "Darka Stolarza" z TVN

Dorota Szelągowska już od lat prowadzi hitowe programy w TVN. To właśnie ona jest gwiazdą takich produkcji jak: "Totalne remonty Szelągowskiej" czy "Domowe rewolucje". Do tej pory w ekipie Doroty Szelągowskiej zawsze był obecny "Darek Stolarz" i razem tworzy zgrany i uwielbiany przez widzów duet. Fani programów Szelągowskiej nie ukrywają więc smutku, że nie zobaczą już ich razem w telewizji. Wczoraj okazało się bowiem, że "Darek Stolarz" odchodzi z programu Doroty Szelągowskiej i dołącza do ekipy "Naszego Nowego Domu".

Szybko okazało się, że to nie koniec wielkich zmian w życiu zawodowym Dariusza Wardziaka, który za pośrednictwem Instagram ogłosił już, że poza udziałem w "Naszym Nowym Domu" szykuje również autorski program, który wkrótce trafi na antenę Polsatu.

Już niedługo ruszam również z moim autorskim programem! Wyczekujcie! zdradził ''Darek Stolarz''.

Po tym, jak w sieci ogłoszono wieści dotyczące Dariusza Wardziaka internauci ruszyli z komentarzami. Część fanów nie mogła uwierzyć, że to koniec jego duetu z Dorotą Szelągowską. Sama zainteresowana skomentowała już decyzję kolegi! Podczas relacji na InstaStories zareagowała na pytania internautów.

(...) Telefon mi zaraz zwariuje z czerwoności. Tak, Darek przeszedł do Polsatu, wiem to już od dawna jak się pewnie możecie domyślać. Trzymam za niego kciuki. Uważam, że będzie fantastycznym dopełnieniem programu ''Nasz Nowy Dom zaczęła Dorota Szelągowska.

Instagram @dotindotin

To jednak nie koniec. Dorota Szelągowska przyznała, że ona sama również planuje nowy program. Gwiazda TVN nie ukrywa, że chciała zaprosić "Darka Stolarza" do swojego projektu.

Pytacie co się stało- słuchajcie nic się nie stało. Ja mam takie poczucie też, że pewne rzeczy po prostu tracą w pewnym momencie termin ważności. Już od dawna patrzyłam na ''Totalne remonty Szelągowskiej'', ale też na inne duże programy, które są w innych stacjach wysokobudżetowe. Miałam poczucie, że ta oglądalność jest coraz niższa, że to wy widzowie głosujecie gdzieś tam, że ta formuła się już wypaliła. Pomyślałam sobie, że ostatni sezon będzie tym ostatnim i że przygotuję dla was taki program, w którym- nie mogę za dużo zdradzić bo jesteśmy w trakcie przygotowywań- ale taki gdzie pokażemy jak może nie generalnym remontem, demolką można coś zmienić, taki powrót do korzeni. Oczywiście Darek też był zaproszony do tego projektu, ale wybrał inaczej i super dlatego, że to jest fantastyczne, że ludzie mają wolność, że mogą się wspierać też będąc w różnych stacjach komentowała.

Jesteście zaskoczeni, że "Darek Stolarz" nie będzie już pojawiał się w programach z Dorotą Szelągowską?

