Niedawno Robert Lewandowski został przesłuchany przez prokuraturę jako świadek w postępowaniu prowadzonym w sprawie afery dyplomowej na łódzkich uczelniach – Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych oraz Uczelni Nauk Społecznych. Śledczy odkryli dokumenty m.in. polskich piłkarzy. Kapitan naszej reprezentacji przyleciał do Polski na chwilę przed Ligą Narodów, by spotkać się z odpowiednimi organami. Niestety, w czwartek, 5 września pojawiły się kolejne przykre doniesienia o mężu Anny Lewandowskiej.

W trakcie wizyty w Polsce Robert Lewandowski świętował ogromny sukces. Później zawodnik FC Barcelony wziął udział w treningach z reprezentacją przed meczami Ligi Narodów. W czwartek, 5 września piłkarz poprowadził kadrę w spotkaniu ze Szkocją w Glasgow. W pewnym momencie kibice zaczęli drżeć o jego zdrowie.

Niecałe pół godziny przed końcem meczu Lewandowski musiał zejść z boiska. Wcześniej mogliśmy zobaczyć nieprzyjemny upadek kapitana. Fani obawiali się, że zmiana w 72. minucie związana była ze zdrowiem sportowca. Niestety potwierdził to selekcjoner Michał Probierz podczas konferencji.

No tak, miał lekki uraz, nie ma co ryzykować. Jest taka faza sezonu, gramy co miesiąc i trzeba o tym pamiętać. (…) Niektórzy są poobijani i obyśmy mogli zrobić taki skład, który nadal będzie grał w piłkę

– wyjaśnił Probierz.