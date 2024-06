Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" dziś radosna i pełna wdzięczności świętuje Dzień Dziecka wraz z Miesiem i Hanią. Jednak rok temu nie było dane jej się cieszyć z tego dnia. Była wówczas w szpitalu, gdzie walczyła o życie swojej ukochanej córeczki, która przyszła na świat jako wcześniak. Dziś wyznaje:

Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są dumnymi rodzicami Mieszka i Hani. Okres drugiej ciąży Anety był dla nich niezwykle trudny. Mała Hania urodziła się, jako ekstremalnie skrajny wcześniak i przez pierwsze miesiące dzielnie walczyła o swoje życie. Dla rodziców jest najdzielniejszą wojowniczką. Dziś mogą cieszyć się jej zdrowiem i z radością dzielą się pięknymi momentami z rodzinnego życia. Dziś w Dzień Dziecka, Aneta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowała poruszający wpis. Wspomina, że rok temu nie było jej dane w radości cieszyć się z tego dnia:

Aneta Żuchowska nie ukrywa, że były to dla niej nieopisanie ciężkie chwile:

Na szczęście wszystko skończyło się dobrze, a dzielna Hania szybko wróciła do zdrowia. Tegoroczny dzień dziecka Aneta i Robert ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" mogą świętować z radością.

Szczęśliwa mama opublikowała serię zdjęć swoich ukochanych maluchów.

Fani są poruszeni historią Anety i Roberta ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Trzymali za nich kciuki już od samego początku i razem z nimi przeżywali, gdy postanowili podzielić się swoją trudną historią.