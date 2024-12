Kornelia zaufała ekspertom i postanowiła z ich pomocą odnaleźć swoją miłość. Uczestniczka została dopasowana do Marka i już od pierwszych chwil było widać, że są dla siebie stworzeni. Para świetnie się dogadywała ze sobą w programie, a widzowie mocno trzymali za nich kciuki. Również po show małżonkowie zdecydowali się na drugi ślub i niedawno przysięgali w kościele miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Czy coś się jednak u nich zmieniło? Kornelia zaskoczyła wszystkich, dodając na swój Instagramowy profil wymowny wpis.

Reklama

Kornelia ze "ŚOPW" zaniepokoiła wpisem. "Pewien etap zakończony"

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" już od lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem i przyciąga przed telewizory tysiące widzów, którzy z wypiekami na twarzy śledzą perypetie miłosne uczestników. Show polega na tym, że ekspertki łączą w pary nieznajomych, którzy poznają się w momencie, gdy wstępują w związek małżeński. Pary po ślubie udają się w podróże poślubne, a potem zaczyna się wspólne życie. Po miesiącu spędzonym razem uczestnicy muszą podjąć decyzję, czy pozostają w związku małżeńskim, czy też decydują się na rozwód. Eksperyment budzi spore kontrowersje, jednak już nie raz udowodnił, że ma sens. Idealnym przykładem są m.in. Anita i Adrian, którzy wzięli udział w trzeciej edycji, i po dziś dzień tworzą zgrany związek, a także doczekali się dwójki dzieci.

W 9. edycji programu mieliśmy okazję bliżej poznać Kornelię i Marka. Uczestnicy od razu przypadli sobie do gustu i widać było, że ekspertki wykonały kawał dobrej roboty, dobierając ich w parę. W finale eksperymentu oboje nie mieli żadnych wątpliwości i zdecydowanie powiedzieli, że są gotowi kontynuować swoje małżeństwo. We wrześniu bieżącego roku Kornelia i Marek zdecydowali się na kolejny ślub - tym razem kościelny i chętnie dzieli się z fanami coraz to nowszymi kadrami, na których uśmiech nie schodził im z twarzy. Nawet tydzień temu Kornelia dodała kadr z mężem i napisała:

Jeszcze raz wrócę do jesiennych sesji :)

Dlatego wszystkich zaskoczyło to, co uczestniczka właśnie opublikowała! Jej słowa mocno dają do myślenia...

Pewien etap zakończony... Dbajcie o swój spokój wewnętrzny - napisała Kornelia.

Żona Marka co prawda nie wytłumaczyła, o co konkretnie chodzi, dlatego brzmi to dość niepokojąco. Również zdjęcie, jakie dodała, nie rozwiewają tych wątpliwości, bowiem udostępniła swoje... śniadanie, a także oznaczyła salon fryzjerski. Mamy nadzieję, że nie chodzi więc o Marka, a coś zupełnie innego. Kornelia chwilę przed ślubem zdecydowała się na rozjaśnienie koloru swoich włosów i postawiła na naprawdę jasny blond, a jak wiadomo, o takie włosy trzeba mocno dbać.

Myślicie, że tym wpisem, co chciała nam przekazać?

Reklama

Zobacz także: Odmieniona Agata ze "ŚOPW" zaskoczyła nowym nagraniem. Fani: "Pewnie Piotr płacze, jak ogląda Cię w takim wydaniu"