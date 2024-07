Najczęstszym problemem osób nieśmiałych jest to, że brakuje im pewności siebie i wiary we własne siły. Niestety, tylko nieliczne osoby walczą ze swoim problemem. Nieśmiałość można pokonać na kilka sposobów.

Reklama

Jak przestać być nieśmiałym?

1. Ustalenie sytuacji – pierwszą rzeczą przy pokonaniu nieśmiałości jest ustalenie, w jakich sytuacjach czujemy się nieśmiali. Niektóre osoby obawiają się komunikacji międzyludzkiej, a inne przemówień publicznych. Za to wśród grupy przyjaciół są duszą towarzystwa. Dlatego najważniejszą rzeczą podczas tego kroku jest ustalenie, w jakich sytuacjach i czego się obawiasz. Kiedy ustalisz konkretną przyczynę nieśmiałości, zastanów się jak możesz temu zaradzić.

2. Aktor – niestety, osoby nieśmiałe bardzo często przeżywają niepowodzenia społeczne i uważają, że są gorsze od innych. Nie zauważają mocnych stron, tylko skoncentrowane są na słabościach. Dlatego wyobraź sobie, że jesteś aktorem i odegraj rolę, która najbardziej peszy i wywołuje uczucie nieśmiałości. Im dłużej będziesz przedstawiał tę rolę, tym szybciej nauczysz się zapobiegać wstydowi. Dodatkowo zacznij na głos chwalić samego siebie i przekonuj o wartości jaką posiadasz. Przypomnij sobie sukcesy i mocne strony.

Zobacz także

3. Przełamanie lodów – zacznij nawiązywać kontakt z sąsiadką, panią w sklepie, na spacerze w parku, czy ludźmi w autobusie. Zapytaj choćby o godzinę lub porozmawiaj o pogodzie. Kiedy zorientujesz się, że rozmowa z obcymi osobami nie wywołuje nieśmiałości, wykorzystaj to na spotkaniu towarzyskim. Podejdź do osoby, która stoi pod ścianą i rozpocznij z nią rozmowę.

4. Przygotuj materiały – jeśli masz wygłosić publiczne przemówienie zrób sobie notatki i czytaj je na głos stojąc przed lustrem. Powtarzanie tego ćwiczenia na pewno spowoduje, że staniesz się pewniejszy siebie w tym co robisz. Takie samo ćwiczenie możesz zastosować przed rozmową kwalifikacyjną czy przed randką.

5. Koniec z krytyką – osoby nieśmiałe mają zaniżoną samoocenę i uważają, że wszyscy wokół je krytykują. To nieprawda. Dlatego zbadaj sytuację i nie nadinterpretuj rzeczywistości. Przecież to, że ktoś nieprzyjaźnie spojrzał w twoim kierunku, nie musi oznaczać, że jesteś krytykowany. Może druga osoba ma gorszy dzień bądź pokłóciła się z bliskimi, a ty akurat znalazłeś się na jej linii wzroku?

6. Stop porównaniom – osoby nieśmiałe zazwyczaj porównują się do lepszych od siebie, a co gorsza, starają się ich naśladować. Powoduje to utratę poczucia własnej wartości i pewności siebie. Przestań się tak zachowywać i wypisz na kartce swoje zalety i mocne strony. Przecież na pewno jesteś lepszy w niejednej rzeczy od wybranego „ideału”.