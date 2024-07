Nieśmiałość to cecha, która powoduje trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi ludźmi. Osoby nieśmiałe nie wykazują inicjatywy, a wycofują się z niekomfortowej dla siebie sytuacji.

Niska samoocena i brak wiary we własne siły

Główną przyczyną nieśmiałości jest niska samoocena i brak wiary we własne siły. Przyczyn nieśmiałości można też szukać w przeszłości i w tym, co osobie nieśmiałej się przytrafiło.

Wygórowane oczekiwania rodzicielskie

Zdarza się, że rodzice wymagają od swojego dziecka zbyt wiele, a przekazany dziecku obraz tego, jak powinno się zachowywać i jakie powinno być stanowi podłoże do oceny własnej osoby. Kiedy maluch ma poczucie, że daleko mu do ideału preferowanego przez rodziców zniechęca się do aktywności. Dlatego zbyt wygórowane oczekiwania rodzicielskie względem dziecka, ograniczanie go przez liczne zakazy i nakazy, a także brak konsekwencji wychowawczej rodziców są również powodami pojawienia się nieśmiałości.

Słaby układ nerwowy

Przyczyn nieśmiałości należy też szukać w układzie nerwowym. Cechy typowe dla nieśmiałości są charakterystyczne dla słabego układu nerwowego człowieka. Osoby, które szybciej się męczą, przeżywają przez dłuższy czas niepowodzenia i przykre stany emocjonalne, a także te które rezygnują z działania mają słaby układ nerwowy.

Inne powody nieśmiałości

Inne czynniki wywołujące nieśmiałość to odczuwanie niepokoju pośród obcych ludzi, brak kontroli nad własnymi przeżyciami, a także możliwość dziedziczenia nieśmiałości po przodkach. Niekiedy też nieśmiałość pojawia się u dzieci, których rodzice mają niższy status społeczno-materialny. Dziecko wstydzi się niższego statusu materialnego, który przejawia się tym, że ma ono gorsze ubrania niż rówieśnicy, czy przez to, że jego rodzice nie mają pracy.

