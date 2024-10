12 października Doda pojawiła się w "Halo, tu Polsat", gdzie opowiedziała pokrótce chociażby o życiu prywatnym. W wywiadach za kulisami śniadaniówki również miała okazję odnieść się do tematu związków. Zdradziła, jakiej miłości w życiu szuka.

Doda szczerze o kolejnej miłości

Odkąd tylko pojawiła się w rodzimym show-biznesie, króluje na świeczniku. Doda nieprzerwanie od lat ląduje na pierwszych stronach gazet, a jej pseudonim artystyczny widnieje w nagłówkach największych tabloidów. Nie da się jednak zaprzeczyć, że mówi się nie tylko o jej podbojach scenicznych, ale i życiu prywatnym, w którym na przestrzeni lat działo się dość sporo. Wokalistka ma za sobą kilka nieudanych związków, a jeden z nich zakończył się stosunkowo niedawno.

W sobotę Doda gościła w "Halo, tu Polsat", gdzie wspomniała co nieco o kwestiach bardziej osobistych. W pewnym momencie nawet Kurzajewski wypalił do niej wprost, czy jest dziewczyną do wzięcia! Nauczona jednak doświadczeniem i licznymi aferami artystka dziś stara się mówić o życiu prywatnym możliwie jak najmniej. Niegdyś chętnie chwaliła się związkami, natomiast teraz ceni sobie spokój i woli poza blaskiem fleszy rozwijać relacje romantyczne.

W rozmowie z dziennikarzem Polsatu za kulisami śniadaniówki Doda ponownie miała okazję odnieś się do spraw związkowych. Już na wstępie zdradziła, że nie może narzekać na brak adoratorów. Czy jednak jest im przychylna? Wokalistka przyznała, że choć nie zamyka się na kolejną miłość, chce, by nowa relacja zapewniła jej spokój i poczucie bezpieczeństwa.

Czy jestem gotowa na szaloną miłość? Na szaloną nie. Na stabilną, pełną poczucia bezpieczeństwa i wyrozumiałą. Szaloną absolutnie nie

Już od dłuższego czasu Doda walczyła o większy spokój i prywatność. Mimo to w ostatnich dniach znów znalazła się w samym centrum medialnej wrzawy, mimo iż ona sama cierpliwie stara się milczeć i nie dolewać oliwy do ognia. Jaki więc ma stosunek do tego, co obecnie dzieje się w sieci?

No niestety... nic nie komentuję i liczę na to, że po prostu się to wyciszy, bo nie jest to dla mnie komfortowa sytuacja

Na szczęście w ostatnim czasie Doda miała czym zająć swoje myśli. Ostatnio mogliśmy przyjrzeć się chociażby temu, jak w programie "Nasz nowy dom" spełniła marzenie Amelki. Artystka przyjęła 19-latkę i jej brata w swojej garderobie podczas jednego z koncertów!

Uważam, że Doda jest silną kobietą i dąży do swoich celów. Bardzo przypomina mi w tym mamę - mówiła bohaterka programu.

Mamy nadzieję, że los w końcu oszczędzi trochę Dodę i ta wreszcie znajdzie upragnione szczęście w miłości.

