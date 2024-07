Pierwsza randka to pierwsze wrażenie, dlatego ważny jest wygląd zewnętrzny. Jak się ubrać na pierwszą randkę, aby nie była ostatnią? Postaw na kobiecość i seksapil. Pomogą Ci w tym sukienki dopasowane do figury, szpilki ze szpicem i delikatna biżuteria.

Stylizacja na pierwszą randkę powinna zapierać dech w piersiach. Nie warto ukrywać się pod rozciąganymi swetrami, dużymi szalami czy zwykłymi jeansami, ponieważ taka strategia może zniechęcić partnera do kolejnego spotkania. Trzeba pamiętać, że mężczyźni są wzrokowcami i to, na co szczególnie będą zwracać uwagę na pierwszej randce – to zachowanie i wygląd.

Jak ubrać się na pierwszą randkę: ubrania, które podkreślają figurę

Ubrania na pierwszej randce mają podkreślać atuty:

gdy masz piękne, długie nogi , załóż spódniczkę mini lub krótką, rozkloszowaną spódnicę,

, załóż spódniczkę mini lub krótką, rozkloszowaną spódnicę, gdy masz wcięcie w talii , podkreśl je jeszcze bardziej rozkloszowaną sukienką,

, podkreśl je jeszcze bardziej rozkloszowaną sukienką, gdy masz figurę klepsydry, załóż dopasowaną, obcisłą sukienkę do kolan.

Ogólnie zasada jest prosta: podkreślając atuty swojej figury, odwracasz uwagę od pewnych niedoskonałości. Ubrania, które kobiety uwielbiają za to, że wydobywają z nich piękno, to sukienki z rozkloszowanym dołem czy rozkloszowane spódnice, ołówkowe spódnice, spodnie z wysokim stanem i cieliste szpilki w szpic. Bardzo wdzięcznym materiałem ubrań w stylizacji na randkę jest koronka – nadaje stylizacji dziewczęcy wyraz. Wszystko jednak należy dopasować do swojej figury, miejsca spotkania oraz własnego stylu.

Jak ubrać się na pierwszą randkę: dodatki, które nie błyszczą

Na pierwszej randce strój powinien być harmonijną całością. Dlatego odradza się zakładanie biżuterii zbyt dużej, świecącej czy w jaskrawej tonacji. Lepiej, aby stanowiła stonowany akcent, delikatne wiszące srebrne kolczyki i cienka, srebrna bransoletka z zawieszką zupełnie wystarczą. Jeżeli sukienka lub bluzka ma lekki dekolt, można podkreślić szyję naszyjnikiem.

Jak się ubrać na randkę: 3 porady dla nieśmiałych

1. Unikaj skrajności

Stylizacja na randkę nie powinna być krzykliwa, oparta na ostrych, rzucających się w oczy barwach czy świecących nadmiernie dodatkach. Ubiór ma być wizytówką i odbiciem charakteru, a nie stać się głównym obiektem zainteresowania mężczyzny. Gdy stylizacja będzie go rozpraszać, nie skupi się na rozmowie. Dlatego unikaj głębokich dekoltów, zbyt krótkich sukienek i spódnic oraz nadmiernie odsłoniętych pleców.

2. Ubierz się, a nie przebierz się

Komponując stylizację na randkę weź przede wszystkim pod uwagę, czy na pewno będziesz dobrze się czuć w tych ubraniach. Tym bardziej, że pokazywanie się na pierwszej randce w ubraniach, które nie pasują do charakteru i stylu bycia, jest oszukiwaniem siebie i drugiej osoby. Nie lubisz czerwonego, ale koleżanka radzi, abyś założyła czerwoną sukienkę? Nie słuchaj jej!

3. Naturalność

Jeżeli twoja kreacja na randkę składa się z szykownej sukienki, to przystopuj z makijażem i dodatkami. Postaw na jeden mocny akcent, np. żółte szpilki, czerwone usta, duża bransoleta. Kierując się główną zasadą minimalizmu: mniej znaczy więcej – zyskasz w oczach mężczyzny.