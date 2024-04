Dagmara Kaźmierska ponownie wywołała zamieszanie swoim występem w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie, jak zaprezentowała się na scenie w 6. odcinku show. Jurorzy ponownie nie mieli dla niej litości.

Reklama

Występ Dagmary Kaźmierskiej w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami"

Dagmara Kaźmierska o udziale w "Tańcu z Gwiazdami" powiedziała: "Jak odpadnę to będzie ulga". Przyznała, że nie odnajduje się Warszawie, gdzie ciężko ćwiczy przed każdym odcinkiem, jednak daje z siebie wszystko, by jak najlepiej zaprezentować się podczas odcinków na żywo. Jej dystans do siebie i radość z udziału w programie udziela się również internautom. To właśnie widzowie robią wszystko, by Dagmara Kaźmierska nie musiała się obawiać o swoją obecność w programie. Oto jak Dagmara Kaźmierska poradziła sobie w 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami".

W 6. odcinku "Tańca z Gwiazdami" Dagmara Kaźmierska zatańczyła paso doble. Tuż po występie powiedziała do Iwony Pavlović:

Ja działam na panią Iwonkę jak płachta na byka. Chciałam być tu bykiem, by za dużo nie tańczyć.

Z kolei Iwona Pavlivić taniec Dagmary Kaźmierskiej nazwała "człapańcem":

Dagmarko ja chciałabym Ci przypomnieć, że ten program nazywa się Taniec z gwizdami a nie chodzenie z gwiazdami czy człapanie z gwiazdami. (...) To jest twój najlepszy taniec, taki człapaniec.

Na zdj.: Dagmara Kaźmierska, Marcin Hakiel, Fot. Jacek Kurnikowski/AKPA AKPA

Conan Kaźmierski nie wytrzymał i wtargnął na scenę "Tańca z Gwiazdami" by odpyskować Iwonie Pavlović:

Zobacz także

Ja myślę, że Pani Iwonka by z takimi nogami kroku nie robiła, piękny taniec.

Jurorka "Tańca z Gwiazdami" nie pozostawiła tego bez komentarza:

Tutaj walczymy o pierwsze miejsce, o finanse, nie moja wina, może kogoś brzuch boli, a dzisiaj tańczy z nami?

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

"Królowa życia" również uspokoiła syna:

Tutaj mama się zgadzała, tutaj nie ma dyskusji.

Spokojnie synek - dodał Krzysztof Ibisz.

Reklama

Zobacz także: Marcin Hakiel pokazał nowy kadr z "Tańca z Gwiazdami". Fani mogą być zaniepokojeni