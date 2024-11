Z odcinka na odcinek w "Tańcu z gwiazdami" rywalizacja staję się coraz bardziej zacięta. W najbliższą niedzielę, 10.11, cztery pary będę walczyć o to, by móc zatańczyć w wielkim finale i mieć szansę na zdobycie "Kryształowej Kuli". Julia Żugaj wie, że zostały tylko najmocniejsze pary i zaczynać mieć pewne obawy. Influencerka nie tylko zachęca do wysyłania na siebie sms'ów, ale również... sama to robi.

Julia Żugaj głosuje sama na siebie w "Tańcu z Gwiazdami"

Już w najbliższą niedzielę odbędzie się półfinał "Tańca z gwiazdami", w którym zobaczmy Vanessę Aleksander i Michała Bartkiewicza, Majkę Jeżowską i Michała Danilczuka, Macieja Zakościelnego i Sarę Janicką oraz Julię Żugaj i Wojciecha Kucinę. To właśnie ta ostatnia para może liczyć na ogromne wsparcie fanów, także podczas odcinków na żywo w studiu. Podczas pierwszego niektórzy z nich byli tak głośno, że widzowie zaczęli narzekać na ich... piski!

Każda z par ma nadzieje, że wygra "Kryształową Kulę" szczególnie, że zaszli tak daleko. Jednak zwycięska para może być tylko jedna. Julia Żugaj, która od zawsze marzyła, by zatańczyć na parkiecie tanecznego show Polsatu ma nadzieje, że zajdzie, jak najdalej dlatego postanowiła wysłać na siebie sms'y. Na grupie fanów na Instagramie pokazała screeny.

Instagram @juliazugaj

Julia Żugaj przyznała, że w każdym odcinku wysyła na swoją parę jeden głos "na szczęście". W minioną niedzielę postanowiła wysłać nieco więcej, bo bała się, że odpadnie tuż przed wielkim półfinałem, w którym zostały najlepsze pary.

Nie wiem, czemu ludzi to jakoś ruszyło. Od odcinka nr 1 głosujemy na siebie w aplikacji, taki wiesz, symboliczny jeden głos na szczęście. Ja też robię to po to, żeby zrobić screena i wysłać na kanał nadawczy, że ja już to zrobiłam, teraz wasza kolej, żeby zachęcić ludzi. A że dzisiaj czułam, że odpadamy, to aż wysłałam sms-ki — przyznała influencerka w rozmowie z Eską.

Wojciech Olkusnik/East News

Ostatnio Julia Żugaj doznała kontuzji, ale mimo wszystko postanowiła walczyć do końca. Influencerka przyznała na swoim InstaStories, że "to już ten moment programu, gdzie ciało zaczyna odmawiać posłuszeństwa". W minionym odcinku dała jednak szału na parkiecie i została najlepiej oceniona przez jury. My trzymamy mocno kciuki za parę nr 4!

