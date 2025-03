Papież Franciszek trafił do szpitala Gemelli w Rzymie po zaostrzeniu objawów przewlekłej choroby płuc. Lekarze zdiagnozowali u niego obustronne zapalenie płuc, co wymagało intensywnego nadzoru medycznego. Wstępne doniesienia wskazywały na trudności oddechowe, jednak dzięki wdrożonemu leczeniu stan Ojca Świętego ustabilizował się. Papież nie wymagał intubacji ani innych inwazyjnych procedur, lecz został poddany terapii oddechowej wspomagającej regenerację płuc. Jego hospitalizacja była konieczna, aby uniknąć dalszych komplikacji zdrowotnych.

Aktualny stan zdrowia i leczenie

Według oficjalnego komunikatu Watykanu stan zdrowia papieża Franciszka pozostaje stabilny. Ojciec Święty nie ma gorączki i nie odnotowano nowych kryzysów oddechowych. Nadal jednak wymaga specjalistycznej opieki, w tym terapii oddechowej i fizjoterapii, które mają pomóc w pełnym powrocie do zdrowia.

Stan kliniczny Ojca Świętego pozostaje stabilny w porównaniu do poprzednich dni poinformował Watykan.

Dziś nie doświadczył żadnych epizodów niewydolności oddechowej. Papież kontynuował fizjoterapię oddechową i ruchową z korzystnymi efektami. Parametry hemodynamiczne i wyniki badań krwi pozostają stabilne. Nie miał gorączki. Jednak prognoza pozostaje niepewna. Biorąc pod uwagę stabilność jego stanu klinicznego, kolejny biuletyn medyczny ukaże się w sobotę. Dziś Ojciec Święty podjął pewne działania robocze zarówno rano, jak i po południu, przeplatając je okresami odpoczynku i modlitwy. Przed obiadem przyjął Eucharystię - dodano.

Lekarze monitorują sytuację, dostosowując leczenie do potrzeb papieża. Jego organizm dobrze reaguje na zastosowaną terapię, co daje nadzieję na szybki powrót do Watykanu.

Reakcje wiernych i plany na przyszłość

Informacja o hospitalizacji Papieża Franciszka poruszyła wiernych na całym świecie. W wielu kościołach organizowane są modlitwy o jego zdrowie, a katolicy wyrażają swoje wsparcie w mediach społecznościowych.

Mimo trudności zdrowotnych Watykan nie wydał informacji o zmianach w harmonogramie Papieża na najbliższe tygodnie. Nie wiadomo jeszcze, czy jego stan pozwoli na pełne uczestnictwo w nadchodzących uroczystościach wielkanocnych.

Na chwilę obecną Papież Franciszek odpoczywa i skupia się na rekonwalescencji pod opieką lekarzy ze szpitala Gemelli.

Papież Franciszek pozostaje pod ścisłą obserwacją medyczną po hospitalizacji z powodu obustronnego zapalenia płuc. Jego stan zdrowia jest stabilny, a lekarze stosują terapię wspomagającą, aby przyspieszyć jego powrót do zdrowia. Wierni na całym świecie modlą się za jego szybkie wyzdrowienie.

