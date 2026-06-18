Choć wiadomo już, że 11. sezon "Ranczo. Zemsta wiedźm" będzie kontynuacją przedstawienia losów mieszkańców Wilkowyj opartą na oryginalnym scenariuszu nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza, to duża część fabuły cały czas trzymana jest w tajemnicy przed telewidzami. O wątkach, na które fani mogą zacząć się już przygotowywać, wypowiedziała się grająca Lucy Ilona Ostrowska, a także aktorka Grażyna Zielińska.

"Rewolucja" w nowym sezonie "Rancza"

W jednym z ostatnich wydań porannego programu TVP "Pytanie na śniadanie" gościnią była aktorka wcielająca się w rolę Lucy, Ilona Ostrowska. Zapytana o losy swojej bohaterki w najnowszej odsłonie "Rancza" nie zdradziła wiele, choć ujawniła, że fani serialu mogą przygotować się na niemałą rewolucję.

Co wydarzy się u Lucy? Tutaj powiem 'pomidor'. Na pewno dużo fajnych rzeczy, na pewno rewolucja i jak to ona, działaczka, wywróci świat do góry nogami. Obiecuję... A po resztę to zapraszam przed ekrany. Nie wiem jeszcze, kiedy, wydaje mi się, że chyba jesienią. Nie mam pojęcia... Dzisiaj przy stole w dworku Lucy mamy obrady, ważne narady, związane z przyszłością Wilkowyj i w ogóle na szerszą skalę narad. Ale jakie to będą narady, to naprawdę nie mogę zdradzić... - zdradziła Ilona Ostrowska. odpowiedziała serialowa Lucy.

W mediach społecznościowych głos ws. fabuły "Ranczo. Zemsta wiedźm" zabrała również aktorka wcielająca się w rolę zielarki.

Grażyna Zielińska o roli zielarki w nowym sezonie "Rancza"

Jak można się domyślić po wpisie aktorki Grażyny Zielińskiej na Instagramie, jej serialowa bohaterka babki zielarki będzie miała szansę mocno wpłynąć na wydarzenia rozgrywające się w Wilkowyjach. Nie wszystko ma pójść zgodnie z planami prezydenta Kozioła, o czym świadczą wymowne słowa, którymi aktorka podzieliła się w mediach społecznościowych.

Pełna kontrola nad kolegą. Babka posiada moc! napisała serialowa zielarka.

Nie zabrakło też zdjęcia z Cezarym Żakiem, który również przekazał wieści ws. "Rancza".

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