1 z 12

Oryginalne imiona dzieci gwiazd

Jakie są najbardziej oryginalne imiona dzieci polskich gwiazd? Jest ich całe mnóstwo! Nikon, Ranja, Kaszmir - to tylko niektóre nich. Na nietypowe imiona na swoich pociech zdecydowały się takie gwiazdy jak Michał Wiśniewski, Magda Gessler, Zofia Ślotała, Kayah, Katarzyna Skrzynecka i wiele innych. Skąd właśnie taki wybór? Oryginalne, wyróżniające się imiona zwykle nadawane są dzieciom, by zaznaczyć ich wyjątkowość. Nietypowe imiona zawsze wzbudzały kontrowersje. Jednym się one podobają, innym - niekoniecznie. Jedno jest pewne, dziecko noszące takie imię z pewnością nie zostanie pomylone z nikim innym. Zobaczcie galerię najbardziej oryginalnych imion dzieci gwiazd! Niektóre naprawdę zaskakują. ;)

Zobacz też: Córka Sylwii Grzeszczak ma na imię Bogna. Zobacz inne dzieci gwiazd, które noszą tradycyjne imiona