Choć Walentynki to idealna okazja do obdarowywania bliskiej osoby, najważniejsze jest to, by poświęcić sobie czas i celebrować uczucie. Zobaczcie, jak cudownie okazują sobie miłość te gwiazdy polskiego show-biznesu!

Tak świętują walentynki Jacek Jeschke i Hanna Żudziewicz

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke to para znanych polskich tancerzy, których miłość rozkwitła na parkiecie. Ich historia rozpoczęła się od współpracy tanecznej, która początkowo nie była łatwa. Jak wspomina Jacek: "Gdy zaczynaliśmy ze sobą tańczyć, nie pałaliśmy do siebie zbytnią sympatią". Z czasem jednak ich relacja ewoluowała od rywalizacji do głębokiego uczucia. 2 roku para ogłosiła zaręczyny, a w październiku tego samego roku powitali na świecie córkę, Różę. W lutym 2024 roku Hanna i Jacek wzięli ślub cywilny w Warszawie, a kilka miesięcy później, w czerwcu, złożyli przysięgę małżeńską podczas ceremonii kościelnej we Włoszech.

Obecnie Hanna i Jacek są szczęśliwym małżeństwem, które wspólnie wychowuje córkę i kontynuuje karierę taneczną, dzieląc się swoją pasją zarówno na scenie, jak i w życiu prywatnym. Dzisiaj postanowili całą trójką świętować święto miłości!

Zakochani Iwona Pavlović z mężem

Iwona Pavlović, znana polska tancerka i jurorka programów tanecznych, ma za sobą dwa znaczące związki małżeńskie. Jej pierwszym mężem był Arkadiusz Pavlović, z którym połączyła ją pasja do tańca. Para poznała się na jednym ze zgrupowań tanecznych w 1981 roku, a w 1989 roku wzięli ślub. Przez 19 lat tworzyli zarówno duet na parkiecie, jak i w życiu prywatnym. Jednak z czasem ich relacja przekształciła się w koleżeńską, co doprowadziło do rozwodu w 2008 roku.

Po zakończeniu pierwszego małżeństwa, Iwona Pavlović związała się z przedsiębiorcą Wojciechem Oświęcimskim. Para poznała się na przyjęciu, gdzie oboje byli wówczas w innych związkach. Ich uczucie okazało się na tyle silne, że postanowili być razem. 25 września 2009 roku w Olsztynie wzięli ślub. Iwona stała się macochą dla trzech synów Wojciecha: Kuby, Łukasza i Krystiana.

Obecnie Iwona Pavlović i Wojciech Oświęcimski mieszkają w Różnowie pod Olsztynem, gdzie cieszą się wspólnym życiem. Ich związek oparty jest na wzajemnym wsparciu i zrozumieniu, co podkreślają w licznych wywiadach.

Paulina i Jakub Rzeźniczakowie świętują z córeczką

Obecnie Jakub Rzeźniczak jest związany z Pauliną Nowicką. Para wzięła ślub na Florydzie w 2022 roku, a w lutym 2024 roku powitali na świecie córkę Antoninę. Piłkarz podkreśla, że dzięki obecnej partnerce zmienił swoje podejście do życia i skupił się na rodzinie.

Życie uczuciowe Jakuba Rzeźniczaka było pełne wzlotów i upadków, jednak obecnie wydaje się, że znalazł stabilizację u boku Pauliny Nowickiej, z którą tworzy szczęśliwą rodzinę. Dzisiaj w domu Rzeźniczaków panuje motyw serca. Paulina i Antosia założyły nawet podobne piżamki!

Marianna Schreiber

Marianna Schreiber, znana z udziału w programie "Top Model" oraz działalności politycznej, przez wiele lat była żoną Łukasza Schreibera, polityka Prawa i Sprawiedliwości. Para pobrała się w 2015 roku, a dwa lata później wzięła ślub kościelny. Wspólnie wychowywali córkę, Patrycję. Ich związek był często komentowany ze względu na różnice poglądów politycznych oraz publiczne działania Marianny. Na początku 2024 roku media poinformowały o ich separacji, co było dla Marianny trudnym doświadczeniem.

Po rozstaniu z mężem, Marianna Schreiber związała się z Przemysławem Czarneckim, synem polityka Ryszarda Czarneckiego. Para początkowo ukrywała swój związek, jednak z czasem zaczęła publikować wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych. Dzisiaj Marianna opublikowała post i zaznaczyła, że ten dzień spędzi z córeczką:

Walentynki spędzam, jak każdy dzień z moją miłością - córeczką Pati

Roksana Węgiel i Kevin Mglej w Barcelonie

W marcu 2024 roku Roksana i Kevin wzięli ślub cywilny w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wołominie. Następnie, 25 sierpnia 2024 roku, para zawarła związek małżeński przed ołtarzem w kościele św. Michała Archanioła i św. Anny w Dydni na Podkarpaciu, rodzinnych stronach Roksany. Ceremonia miała kameralny charakter, a Roksana do ołtarza prowadzona była przez ojca, Rafała Węgla.

Obecnie Roksana i Kevin kontynuują wspólną drogę zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym, wspierając się nawzajem i dzieląc pasję do muzyki. W dniu Walentynek udali się na wspólną podróż do Barcelony, z której zapewne fani zobaczą wiele zdjęć!

18-ste Walentynki Pazurów

Cezary i Edyta Pazurowie poznali się w 2007 roku w pociągu relacji Kraków–Warszawa. Edyta, wówczas 19-letnia studentka, pracowała w wagonie restauracyjnym, aby zarobić na studia. Cezary, będący w separacji z drugą żoną, od razu zwrócił na nią uwagę. Zapytał: "Co taka piękna dziewczyna robi w tak ciężkiej pracy?", na co Edyta odpowiedziała, że to jej pierwszy dzień. Po krótkiej rozmowie poprosiła go o autograf.

Mimo 26-letniej różnicy wieku, między nimi szybko zrodziło się uczucie. Para musiała jednak zmierzyć się z krytyką i sceptycyzmem otoczenia. W 2009 roku wzięli ślub, a obecnie są szczęśliwym małżeństwem z trójką dzieci: Amelią, Antonim i Ritą.

To już nasza wspólna 18 Walentynka - napisał aktor.

Walentynki u ciężarnej Klaudii El Dursi

Klaudia El Dursi, polska modelka i prezenterka telewizyjna, od ponad 11 lat jest związana z Jackiem Leszczyńskim. Para wspólnie wychowuje dwóch synów: Dawida, pochodzącego z poprzedniego związku Klaudii, oraz Jana, który jest owocem ich miłości.

W grudniu 2024 roku Klaudia i Jacek ogłosili, że spodziewają się kolejnego dziecka. Modelka podzieliła się tą radosną nowiną w mediach społecznościowych, wyrażając swoje szczęście i ekscytację związaną z powiększeniem rodziny.

Happy Valentines DayI choć Kochać i Szanować powinniśmy się każdego dnia, to jednak fajnie dziś jakoś śmielej i bardziej pokazać ile bliskie osoby dla nas znacząPrzesyłam Wam dużo miłości - napisała Klaudia.

