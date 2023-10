Katarzyna Figura należy do tych gwiazd, które bardzo cenią sobie prywatność. I choć jej pierworodny, 34-letni syn Aleksander, z małżeństwa z Janem Chmielewskim, sam robi karierę w show biznesie, to artystka unika pokazywania się z pociechami podczas branżowych imprez. Również jej córki z biznesmenem Kaiem Schoenhalsem - Koko i Kaszmir - rzadko brylują w przestrzeni publicznej, od czasu do czasu pokazując się jedynie na instagramowym koncie mamy.

Dziś Koko i Kaszmir są już nastolatkami i każde ich zdjęcie w towarzystwie mamy budzi ogromne emocje wśród internautów. Niektórzy wciąż zadają sobie również pytanie, dlaczego odtwórczyni kultowych ról, wybrała aż tak ekscentryczne imiona dla swoich córek. W rozmowie z naszą reporterką Katarzyna Figura zdradziła prawdę.

Dlaczego Katarzyna Figura nazwała córki Koko i Kaszmir?

Dzieci Katarzyny Figury nie pojawiają się na pierwszych stronach gazet, ale dzięki mediom społecznościowym możemy zobaczyć, jak teraz wyglądają. 34-letni Aleksander jest doskonale znany widzom z takich produkcji jak "Komisarz Alex", gdzie wcielił się w Huberta, czy "Ludzie i bogowie", grając Alfreda Minka. Z kolei jego młodsze siostry, 19-letnia Koko i 16-letnia Kaszmir coraz śmielej wkraczają w świat show-biznesu, chętnie pozując z dumną mamą na jej Instagramie.

Uroda Koko i Kaszmir zachwyca internautów, którzy nie szczędzą nastolatkom komplementów na temat ich aparycji i podobieństwa do znanej mamy.

- Pięknie wyglądacie. - Mama piękna to i córki też... - zachwycają się internauci.

Inni z kolei wciąż dopytują aktorkę o to, skąd czerpała inspirację by w tak oryginalny sposób nazwać swoje córki. W rozmowie z naszą reporterką aktorka odpowiedziała.

Koko i Kaszmir pojawiły się na świecie, kiedy aktorka była już dojrzałą kobietą. Figura zaszła w ciążę z córkami podczas drugiego małżeństwa z Kaiem Schoenhalsem. Pierwszą córkę urodziła w wieku 40 lat, zaś drugą już trzy lata później.