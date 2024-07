Mamy dobrą wiadomość! Znana stylistka Zosia Ślotała właśnie została mamą córeczki. Celebrytka poinformowała o narodzinach dziecka na swoim blogu. Przez całą ciążę stylistka prowadziła internetowy dziennik, na którym zamieszczała wiele porad dla przyszłych mam, doradzała jak urządzić pokoik dziecięcy oraz przygotować wyprawkę dla noworodka. Zobacz też: Szulim zapytała Ślotały, czy już urodziła. Stylistka odpowiedziała jej z przekąsem

Dziś na jej blogu pojawił się post z informacją, że właśnie nadszedł ten szczęśliwy dzień:

Trzy razy zaczynałam i kasowałam tekst… ciężko jest napisać coś co nie będzie sztampowe ponieważ: tak, to był najpiękniejszy dzień naszego życia… tak, dopiero teraz rozumiem co to znaczy bezwarunkowa miłość… i tak zapach własnego niemowlaka jest najcudowniejszym zapachem dla Mamy!!! :) Dzisiaj wracamy do domku w trójkę i zaczynamy nowy rozdział… Dziękuję wszystkim za piękne życzenia i że tak cieszycie się naszym malutkim szczęściem :)))