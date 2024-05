Jak będzie miał na imię syn Sandry Kubickiej i Alka Barona? Okazuje się, że para wybrała imię już dawno temu. Tuż przed porodem modelka chętnie wypowiedziała się na ten temat i jak sama twierdzi, zdecydowali się na polskie imię, które będzie łatwo wymówić dla osób z różnych zakątków świata.

Już niedługo marzenie Sandry Kubickiej i Alka Barona się spełni i przywitają na świecie swoje pierwsze dziecko. Jeszcze przed narodzinami zakochani zdecydowali się wziąć ślub w tajemnicy przed mediami, ale ostatecznie podzielili się tą wiadomością na swoim Instagramie. Przyszła mama nie zwalnia tempa tuż przed porodem i wciąż realizuje swoje projekty. Ostatnio Sandra Kubicka wybrała się na prezentacje własnej kolekcji, gdzie prezentowała się nieziemsko z ciążowym brzuszkiem. Choć nieznany jest dokładny termin jej porodu, to jednak modelka ujawniła nieco inną tajemnicę — chodzi o imię ich synka.

Fani pary wciąż zastanawiają się i dopytują, jak będzie miał na imię ich synek. Okazuje się, że para zdecydowała się na Polskie imię, które będzie łatwo wymówić na całym świecie.

Mamy od lat wybrane imię dla synka. Mam to samo, które chciał Alek i złożyło się idealnie, bo w ogóle nie było dyskusji. Wiedzieliśmy, że to będzie to imię. To jest imię polskie. Takie międzynarodowe. W każdym języku da się je wymówić. Nie wymyślamy żadnych dziwnych imion. Piękne, klasyczne, oldschoolowe imię

— powiedziała Sandra Kubicka w rozmowie z ''Jastrząb Post''.