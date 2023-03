Nikon, Charlotte, Koko, Etiennette, - poznaj najbardziej oryginalne imiona dzieci gwiazd!

Krzysztof Zalewski niedawno pochwalił się w rozmowie z „Dzień Dobry TVN”, że jest ojcem i jego syn przyszedł na świat pod koniec 2018 roku. To jeden z niewielu szczegółów z życia prywatnego muzyka, który zdecydował się zdradzić. Gwiazdor bardzo chroni swoją prywatność i jeszcze do niedawna nie było wiadomo, kto jest jego partnerką. Teraz wszystko się zmieniło! Zobaczcie, kto jest matką syna Krzysztofa Zalewskiego? Szukasz prezentu odzieżowego dla swojej partnerki, która niebawem urodzi? Wejdź na tę stronę i wykorzystaj kody rabatowe House . Kim jest tajemnicza partnerka Krzysztofa Zalewskiego? Krzysztof Zalewski zdecydowanie należy do grona gwiazd, które nie ujawniają szczegółów swojego życia prywatnego. Nie zobaczymy jego zdjęć z partnerką w mediach społecznościowych i w ogóle na próżno szukać jakichkolwiek informacji o jego rodzinie. Muzyk dba o to, aby fani oceniali jego twórczość, a nie czytali plotki na jego temat. Wyjątek zrobił, kiedy powiedział, że jest szczęśliwym tatą. Jednak tutaj miał szczytny cel. O ojcostwie mówił w kontekście pobierania krwi pępowinowej. Zobacz także : Jeden z najpopularniejszych polskich artystów został ojcem! Znamy płeć jego dziecka W rozmowie z „Plejadą” znajoma artysty zdradziła więcej szczegółów dotyczących porodu. Okazuje się, że syn Zalewskiego przyszedł na świat na przełomie listopada i grudnia, a para zdecydowała się na zachowanie krwi pępowinowej. Znajoma muzyka zdradziła też, że partnerką Krzysztofa Zalewskiego jest menedżerka Moniki Brodki , Olga Tuszewska . Według podanych informacji spotykają się już od dawna i nie przeszkadza im różnica wieku, w końcu partnerka wokalisty jest od niego znacznie starsza. Szczęśliwym rodzicom składamy...