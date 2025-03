25 marca 2025 roku w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbyła się gala finałowa konkursu Mister Polski 2025. Dwunastu finalistów, wyłonionych spośród setek zgłoszeń z całego kraju, rywalizowało o prestiżowy tytuł najprzystojniejszego Polaka. Podczas wydarzenia kandydaci zaprezentowali się w różnych stylizacjach. Adam Wyszyński zdobył tytuł Mistera Polski 2025 i pokonał rywali. Jak komentuje swoją wygraną?

Adam Wyszyński zdobył tytuł Mistera Polski 2025

Zwycięzcą konkursu został Adam Wyszyński, który otrzymał tytuł Mistera Polski 2025. Koronę i szarfę przekazali mu Miss Polski 2024 Kasandra Zawal oraz Mister Polski 2024 i Mister Europy 2024 Patryk Karbowski. Pozostali finaliści również zostali wyróżnieni. I Wice Misterem 2025 został Szymon Lecz, II Wice Misterem 2025 jest Maciej Kozłowski, a III Wice Misterem został Łukasz Łebek.

Jako nowo wybrany Mister Polski, Adam Wyszyński będzie reprezentował Polskę na międzynarodowym konkursie Mister Supranational, który odbędzie się w czerwcu w Nowym Sączu. To prestiżowe wydarzenie gromadzi najprzystojniejszych mężczyzn z całego świata, rywalizujących o tytuł Mistera Supranational.

Adam Wyszyński zabrał głos po wygranej w konkursie Mister Polski 2025

Adam Wyszyński po wygranej w tym prestiżowym konkursie zabrał głos i nie ukrywa, że to dla niego duże zaskoczenie. Mister Polski 2025 przyznał, że do udziału w konkursie namówiły go siostry i nawet nie mówił o tym bliskim, bo nie spodziewał się, że zajdzie tak daleko.

„Jak do tego doszło, nie wiem…” Ale zaczęło się od tego, że dałem się namówić siostrom. (...) No i tak się sprawy potoczyły, że po paru miesiącach znalazłem się w finale, co było dla mnie małym szokiem. Większy szok nastąpił później, kiedy okazało się, że wygrałem. napisał na Instagramie Adam Wyszyński

Okazuje się, że zrobił ogromną niespodziankę rodzinie i znajomym, którzy nie wiedzieli wcześniej o jego udziale.

Szok przeżyła też moja rodzina i znajomi, dowiadując się o sprawie z mediów, bo sam nie chciałem się tym wcześniej chwalić. Założyłem, że sam fakt wzięcia udziału, to jeszcze nie ten moment. No więc nigdy nie było dobrego momentu i dzięki temu wszyscy byli równo zaskoczeni. dodał Mister Polski 2025

Gratulujemy!

Przypominamy, że w przeszłości tytuł Mistera Polski 2014 otrzymał Rafał Maślak.