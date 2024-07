W ostatnim czasie we wszystkich stacjach telewizyjnych zachodzą pewne zmiany. Nie dość, że ramówka jesienna przyniesie wiele nowych formatów to widzowie zobaczą kilka nowych twarzy w roli prowadzących. Teraz media obiegła informacja, że jeden z dziennikarzy zakończył współpracę z TVN-em i dołączył do Polsatu. Olivier Janiak postanowił to skomentować.

Dziennikarz TVN kończy współpracę ze stacją. Olivier Janiak komentuje

Widzowie zapewne znają format "Co za tydzień", który od lat prowadzi Olivier Janiak. Nie wszyscy jednak wiedzą, że przy programie pracował również Maks Behr, który właśnie wyjawił, że żegna się ze stacją TVN! Przed Maksem otwierają się nowe drzwi kariery, więc na swój Instagram dodał przejmujący, pożegnalny post:

Wczoraj policzyłem, że na planie z kostką TVN dla programu Co Za Tydzień byłem prawie 80 razy. Kiedy mój szef i mentor, @olivierjaniak , po raz pierwszy zapytał we wrześniu 2021 roku, czy dołączę do zespołu i zostanę reporterem w jego programie, nie miałem zielonego pojęcia, co oznacza praca w telewizji. Przez prawie 2,5 roku byłem częścią wyjątkowej drużyny CZT. Wiele razy starałem się wyrazić swoją wdzięczność za szansę wspólnej pracy - zaczął Maks.

Maks Behr wyznał również, że Olivier Janiak od początku w niego wierzył. Maks traktował Oliviera jak mentora i osobę, na której można się wzorować:

Dziś chciałbym poinformować, że moja przygoda z redakcją i programem Co Za Tydzień zakończyła się. Razem przeżyliśmy mnóstwo wspaniałych chwil, nauczyłem się umiejętności, które zostaną ze mną na całe życie, poznałem wyjątkowych ludzi, odbyłem setki fantastycznych rozmów i stworzyłem wiele relacji podczas najciekawszych wydarzeń w Polsce.Jeszcze raz, z całego serca, chciałbym podziękować Ci, Olivier, za wiarę we mnie, dobre słowo, mentoring i wsparcie, które zawsze były dla mnie bardzo ważne. Cieszę się, że mogłem uczyć się od mistrza. - wyznał Maks Behr.

Niedługo później Olivier Janiak skomentował powyższy post wzruszającymi słowami. Gwiazdor TVN zwrócił się do swojego kolegi:

Dzięki Maks za Twoją robotę, zaangażowanie, uśmiech i kulturę bycia, lataj wysoko, fruń w swoją stronę, powodzenia - skomentował Olivier.

Szybko okazało się, gdzie teraz będzie pracował Maks Behr. W poniedziałek, z samego rana telewizja Polsat zdradziła, że to właśnie tego dziennikarza zobaczymy w nowym programie Polsatu, "Halo tu Polsat". Dziennikarz dołączył do grona prowadzących śniadaniówkę, która już wkrótce ma trafić na antenę stacji.

Niedawno okazało się, że "Halo tu Polsat" poprowadzą między innymi Krzysztof Ibisz i Paulina Sykut-Jeżyna. Do grona prowadzących mają dołączyć także Maciej Rock i Agnieszka Hyży, a teraz okazuje się, że zobaczymy również Maksa Behra oraz... Aleksandra Sikorę, który niedawno dołączył do "rodziny Polsatu".

Halo tu Aleksander Sikora, Maks Behr i Anna Rubaj. Do grona prowadzących pasma porannego dołączyli znani dziennikarze! Aleksander, Maks i Anna będą zajmowali się tematami z zakresu showbiznesu, kultury i spraw społecznych.To trzy kolejne mocne nazwiska, które dołączają do ekipy #halotupolsat. Witamy na pokładzie #polsat - czytamy na Instagramie stacji.

