W trzecim odcinku 16. edycji "Tańca z Gwiazdami" doszło do niespodziewanej eliminacji. Grażyna Szapołowska i jej partner Jan Kliment, mimo uzyskania 31 punktów za rumbę, decyzją widzów pożegnali się z programem. Aktorka dodała post, w którym podziękowała fanom, ale również nie zabrakło słów do Agnieszki Kaczorowskiej!

Grażyna Szapołowska i Jan Kliment zaprezentowali na parkiecie rumbę, za którą otrzymali od jury aż 31 punktów. Ich występ całkiem dobrze ocenili Iwona Pavlović, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda i Rafał Maserak. Pomimo pozytywnych ocen, widzowie zdecydowali, że to właśnie oni muszą opuścić program. Wielu widzów było zaskoczonych takim werdyktem, zwłaszcza że nie była to najniżej oceniona para tego wieczoru. Teraz Grażyna Szapołowska dodała nowy wpis na swój Instagram i się zaczęło!

Thank you all, it was a great time (Dziękuję wszystkim, to był świetny czas- przep. red.)

- napisała Grażyna.