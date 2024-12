Rok 2024 dostarczył nam sporo wrażeń, choć niemniej wcale było ich w 2023, gdy głównie mówiło się o Natalii Janoszek. Na jaw zaczęły bowiem wychodzić nieścisłości związane z jej wielką karierą aktorską w Indiach, co spowodowało, że wiele osób się od niej odwróciło. Mimo to po wszystkim otrzymała propozycję na wzięcie udziału w nowym show, z której skorzystała, ale potem znów przestała pojawiać się w blasku fleszy. Czyżby niebawem miało się do zmienić?

Wielki powrót Natalii Janoszek

Przypomnijmy, że w 2023 roku w rodzimym show-biznesie wybuchła zdumiewająca afera wokół kariery Natalii Janoszek, która na polskim rynku zyskała rozpoznawalność za sprawą... sławy, jaką miała zdobyć w Indiach. Polacy byli pod ogromnym wrażeniem tego, że naszej rodacze udało się zdobyć uznanie poza granicami naszego kraju. Dzięki temu zaczęto mówić o Natalii również tutaj, co pozwoliło jej na udział w "Tańcu z gwiazdami" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

Nagle jednak Krzysztof Stanowski zaczął obnażać prawdę o aktorce, która co prawda zagrała kilka ról w bollywoodzkich produkcjach, jednak miały to być tylko role epizodyczne, a ona sama miała wcale nie być tak znana w Indiach, jak ogłaszała. Mimo licznych zaprzeczeń, wylała się na nią fala krytyki, po której usunęła się w cień. Choć wielu się od niej odwróciło, kilka miesięcy później otrzymała propozycję na wzięcie udziału w show "Królowa przetrwania", z której skorzystała. Po emisji znów zrobiło się o niej cicho, a przynajmniej tak było do teraz.

Natalia Janoszek Wojciech Olkusnik/East News

Okazuje się, że Natalia Janoszek powraca do aktorstwa i to nie byle gdzie, bo w uwielbianych przez siebie Indiach. W wywiadzie dla portalu Cine Blitz zdradziła, że fani będą mogli zobaczyć ją w nowej produkcji, która najprawdopodobniej ujrzy światło dzienne już wiosną. Zapowiedziała jednak, że zagra rolę epizodyczną.

Przede wszystkim to niesamowite być w tak dużej produkcji. (...) Film wyjdzie w czerwcu przyszłego roku i nie mogę się go doczekać. Moja rola jest niewielka, ale lepiej mieć małą rolę w dużym filmie

Natalia Janoszek zapowiedziała także, że w nowym roku ma zamiar postawić mocniej na naukę języka hindi, co może ułatwić jej rozwój kariery w Indiach. Przyznała również, że gra w produkcjach bollywoodzkich znacząco różni się od tych europejskich czy hollywoodzkich, ale jak podkreśliła - szczerze docenia daną jej szansę.

To też inny styl gry, mam wrażenie, że w Europie nie gramy; w Hollywood gramy; a w Bollywood przesadzamy! Tak wielu ludzi próbuje dostać się do Bollywood, miałam szczęście, że zaczęłam i mam szczęście, że teraz faktycznie wróciłam - i wiem, że to długa droga

Myślicie, że teraz Natalia Janoszek na dobre powróci do show-biznesu?

