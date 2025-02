Wiola zaskoczyła w mediach społecznościowych nowym zdjęciem, na którym pozuje razem ze swoimi sojusznikami z "Farmy". Fani programu "Farma 4" dobrze pamiętają tych uczestników w bardziej surowych warunkach – zmagających się z codziennymi obowiązkami na farmie, w błocie i kurzu. Jednak tym razem Wiola, Michał, Ananas i Erwin zaprezentowali się w zupełnie innym stylu. Na nowym zdjęciu, które pojawiło się na Instagramie, cała czwórka wygląda niczym bohaterowie gangsterskiego filmu! Ich pełne pewności siebie kroki, ciemne okulary i modne stylizacje przyciągnęły uwagę internautów. Fani nie dowierzają, że razem z nimi pozuje Erwin! Już wybaczył Michałowi, że wyrzucił go z "Farmy"?

Wiola z "Farmy" zdradziła prawdę na temat Michała i Ananasa!

Wiola, Michał i Ananas w 4. edycji "Farmy" stworzyli silny sojusz, który wywołał niemałe zamieszanie w programie. Początkowo wydawało się, że ta trójka rządzi na farmie, ale z czasem okazało się, że to sojusz Bandiego był najbardziej przemyślany i zaprowadził go do finałowego tygodnia. Tymczasem sojusz słynnej trójki na "Farmie" szybko stał się widoczny, a Wiola, Michał i Ananas wspierali się w zadaniach, podejmowali wspólne decyzje i trzymali się razem, co zwróciło uwagę pozostałych uczestników. Przez jakiś czas Danka z Kają też należały do tego teamu, ale Danuta nie mogła się porozumieć z Wiolą i ostatecznie zdecydowała się walczyć o siebie.

Potem do drużyny dołączył Erwin, ale kiedy przyszedł czas decyzji, wtedy Michał postanowił, że chce pozbyć się właśnie jego, a nie Danki. Teraz Wiola zaskoczyła nowym nagraniem, na którym widać, że po programie utrzymuje kontakt z Michałem i Ananasem, ale nie tylko. Do tej trójki dołączył też Erwin.

Życie to nie reality show – program się kończy, ale my wciąż mamy siebie!@lukasz.ananas @erwin_kornacki @michall_sokolski napisała Wiola na Instagramie

Fani "Farmy" nie dowierzają, że Erwin nadal przyjaźni się z Michałem

Uczestnicy programu już zakończyli swoją przygodę z reality show, ale nadal cieszą się popularnością i chętnie dzielą się swoim życiem w mediach społecznościowych. Nagrania, które pokazała Wiola z "Farmy" nikt się nie spodziewał! Fani "Farmy" są mocno zaskoczeni, że znalazł się na nim Erwin, bo podejrzewali, że ten uczestnik będzie miał żal do Michała i Ananasa.

Erwin chce gadać z chłopakami? Kiedy odpadł wydawał się obrażony, że na niego głosowali

Wiola owszem , zawsze była wierna , ale to przez Michała Erwin wyleciał, więc to tak nie do końca najlepszy team

Wątpliwości na temat tej relacji rozwiała Wiola i przyznał, że życie po programie to nie obecność w reality show. Wygląda na to, że wszystko sobie wyjaśnili i teraz się przyjaźnią.

Kochanie a wiesz co to życie po programie, minęło pół roku odpowiedziała Wiola z 'Farmy'

Wiola, Michał i Ananas z "Farmy" nie stracili swoich fanów

Po tym, jak z "Farmą" kolejno pożegnali się Ananas, Wiola i Michał w sieci zawrzało, a wszystko po tym, jak uczestnicy dość mocno krytykowali Dankę w programie. Wiola i Michał spotkali się z ogromną falą krytyki, której zupełnie się nie spodziewali. Z czasem okazało się, że mają też swoich fanów, którzy kibicowali im i teraz też mocno ich wspierają. Pod ich wspólnym nagraniem pojawiło się mnóstwo miłych słów od internautów, którzy podkreślają, że to najlepszy team z 4. edycji "Farmy".

Legendarna czwórka znowu razem!!

Najlepsza 4. Najlepszy team

Spodziewaliście się takiego zdjęcia?

