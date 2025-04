Gala rozdania Fryderyków powróciła do Telewizji Polskiej po wielu latach. To było prawdziwe święto muzyki, a prowadzącą została Gabi Drzewiecka, która właśnie dołączyła do stacji. Na gali nie zabrakło zaskakujących momentów i jednym z nich był występ... robota. Nie obyło się też bez wzruszeń!

Robot "Mata 2040" zaśpiewał zamiast Maty na gali Fryderyków

Fryderyki zostały rozdane! Złotą statuetkę Beata Kozidrak odebrała z rąk Katarzyny Nosowskiej. Artystka z powodów zdrowotnych nie mogła być obecna na scenie, ale nie zabrakło poruszających słów podczas emisji nagrania, w którym zwróciła się do widzów.

Podczas gali Fryderyków 2025 publiczność była też świadkiem bezprecedensowego wydarzenia. Na scenie zamiast samego Maty pojawił się robot nazwany „Mata 2040”. Maszyna wykonała utwór „Lloret de Mar”, zaskakując widzów swoim dynamicznym i precyzyjnym występem. Była to pierwsza taka prezentacja w historii polskich Fryderyków, co uczyniło wydarzenie wyjątkowym i jest szeroko komentowane.

Co prawda, Mata nie zdobył statuetki w kategorii "Singiel Roku", która trafiła do Quebonafide, ale sprawił, że o jego występie jest naprawdę głośno. To trzeba zobaczyć!

Emocje wokół występu Maty na Fryderykach 2025

Zdania internautów są mocno podzielone na temat występu Maty na Fryderykach. Z jednej strony niektórzy czują się zawiedzeni, że artysta nie pojawił się osobiście, inni spekulują, że może chodzić o stanowisko muzyka do stacji TVP.

Myślałem że ten robot to tylko wstęp i za chwile wyjdzie prawdziwy Mata.. a tu taki zonk

Jaki to ma sens skoro on nawet nie śpiewa, a tam stoi jakiś robot?

Nie pojawił się publicznie, bo doskonale znamy jego stanowisko wobec Telewizji Polskiej

Inni są zachwyceni nowatorskim rozwiązaniem i podkreślają, że ten występ z pewnością na długo pozostanie w pamięci fanów Fryderyków.

No i fajnie!!! Za krótkie!!! 'Życie jak muzyka'!!!

World Art!

