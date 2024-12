W tym roku Polsat zadbał o to, by w sylwestra widzowie włączyli ich stację. Wiemy już, kto wystąpi na sylwestrowej imprezie w Toruniu. Na scenie pojawią się takie gwiazdy jak Doda, Smolasty, Enej, Natalia Nykiel, Zakopower oraz Lady Pank. Nie zapomniano też o fanach disco polo, którzy będą mogli bawić się przy muzyce Zenka Martyniuka oraz zespołu Boys. Duże emocje wywołuje również zespół prezenterów, który poprowadzi koncert 31 grudnia. Tym razem wśród nich nie zobaczymy Krzysztofa Ibisza, który wyjątkowo zostanie w domu. Widzowie jednak będą mieli okazję świętować Nowy Rok razem z innymi prowadzącymi. W mediach pojawiła się nowa, zaskakująca informacja w tej sprawie.

Nowi prowadzący Sylwestrową Moc Przebojów Polsatu

Niedawno informowaliśmy, jakie gwiazdy wystąpią na sylwestrze Polsatu. Stacja ubiegła konkurencję i zakontraktowała takich wykonawców Roksana Węgiel, Maryla Rodowicz, Doda, Kayah, Smolasty, Skolim, Golec uOrkiestra, Enej, Natalia Nykiel, Dawid Kwiatkowski, Lady Pank, Zakopower czy też zespół Boys.

Na scenie w Toruniu pojawi się również największa polska gwiazda disco polo. Niedawno dowiedzieliśmy się, dlaczego Zenek Martyniuk nie zagra na sylwestrze TVP. Wokalista w rozmowie z mediami potwierdził, że tym razem nie otrzymał propozycji, ale z atrakcyjną ofertą zgłosił się do niego Polsat.

To jeszcze nie koniec zaskoczeń w sprawie Sylwestrowej Mocy Przebojów. W związku z tym, że pod koniec listopada Krzysztofowi Ibiszowi powiększyła się rodzina, gwiazdor zamierza tym razem spędzić sylwestra w domu. Zastąpi go Aleksander Sikora, który pojawi się u boku Pauliny Sykut-Jeżyny. Co ciekawe, na scenie widzowie zobaczą aż sześcioro prezenterów!

Tegorocznego sylwestra Polsatu poprowadzą Ilona Krawczyńska i Maciej Rock, Adam Zdrójkowski i Julia Żugaj, Agnieszka Kołodziejska z Radia ZET i Milena Krawczyńska. Warto przypomnieć, że dla influencerki Julii Żugaj oraz gwiazdy programu „Farma” Ilony Krawczyńskiej będzie debiut w roli prowadzących telewizyjnej imprezy sylwestrowej.

Pełne grono prezenterów Polsatu poznaliśmy w środę, 11 grudnia. Widzom pozostaje czekać na wydarzenie, które rozpocznie się już za kilkanaście dni. Wiele wskazuje na to, że w tym roku stacja może zostawić daleko w tyle konkurencję. Emocje z pewnością wzbudzą nie tylko zaproszeni artyści, ale także debiutująca Julia Żugaj, która niedawno wystąpiła w „Tańcu z gwiazdami”. Młoda influencerka zajęła drugie miejsce. Niewykluczone, że to dopiero początek jej kariery w telewizji.

