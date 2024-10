Agnieszka Kaczorowska wie, jak zaskoczyć swoich fanów! Gwiazda serialu "Klan" do tej pory nie skomentowała medialnych plotek na temat rzekomego rozstania z mężem, ale teraz szykuje się, by zdradzić całą prawdę? Agnieszka Kaczorowska nagle zwróciła się do fanów i ujawniła swoje plany. Tego nie spodziewał się chyba nikt.

Agnieszka Kaczorowska zaskoczyła wyznaniem: "Wreszcie będę mogła powiedzieć"

Od kilku dni wszyscy zastanawiają się, co dzieje się w małżeństwie Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli. Nieco ponad tydzień temu portal Pudelek poinformował, że gwiazda serialu "Klan" rozstała się ze swoim mężem. Para do tej pory nie zareagowała na medialne doniesienia- zarówno Agnieszka Kaczorowska jak i Maciej Pela nie skomentowali plotek o rozstaniu. Fani pary dostrzegli jednak, że Maciej Pela podjął ostateczną decyzję w sprawie rozstania z Agnieszką Kaczorowską, co może potwierdzać, że ich związek to naprawdę już przeszłość. Aktorka jednak od kilku dni konsekwentnie milczy i zabiera głosu na temat swojego życia prywatnego.

Pomimo medialnego zamieszania gwiazda "Klanu" nie rezygnuje z wyjść na oficjalne imprezy. Ostatnio Agnieszka Kaczorowska pojawiła się na otwarciu kliniki i nie pozowała sama, a teraz zaskoczyła wszystkich informując, że już w najbliższą sobotę pojawi się w programie Mateusza Hładkiego "Mówię Wam"!

W najbliższą sobotę o godzinie 11:25 będę gościem Mateusza Hładkiego w programie ''Mówię wam'', który możecie oglądać na TVN7. Możecie też spotkać się z nami w Warszawie na rogu Marszałkowskiej i Hożej ogłosiła podczas relacji na InstaStories.

O czym opowie przed kamerami? Agnieszka Kaczorowska uchyliła rąbka tajemnicy!

Jestem bardzo podekscytowana ponieważ wreszcie będę mogła wam powiedzieć o projekcie, w którym niedawno wzięłam udział wyznała gwiazda.

Myślicie, że Mateusz Hładki w programie "Mówię Wam" poruszy również temat rzekomego rozstania Agnieszki Kaczorowskiej i Macieja Peli? Dziennikarz już kilka tygodni temu zaskoczył wszystkich pytając Małgorzatę Rozenek o urodowe poprawki. Czy teraz zada trudne pytania Agnieszce Kaczorowskiej i przede wszystkim, czy gwiazda będzie chciała po raz pierwszy odnieść się do medialnych plotek na temat swojego małżeństwa? Jedno jest pewne, nowy odcinek "Mówię Wam" z pewnością zgromadzi przed telewizorami mnóstwo osób, które czekają na komentarz Agnieszki Kaczorowskiej w sprawie rozstania. Zapowiada się naprawdę ciekawy odcinek programu Mateusza Hładkiego. Będziecie oglądać? My z pewnością!

