Według medialnych doniesień, widzowie we wrześniu nie zobaczą nowych odcinków uwielbianego teleturnieju, który transmitowany jest na antenie TVN od wielu lat. Na jego miejsce trafi zupełnie nowe show. Czy będzie to zmiana na stałe? To również wiadomo!

Kultowy program TVN-u znika z anteny

"Milionerzy", bo to o tym programie mowa, są w polskiej telewizji od 1999 roku. Ćwierć wieku widzowie TVN-u mogą śledzić poczynania uczestników, którzy odpowiadają na pytania i walczą o milion złotych. Teraz jednak stacja podjęła decyzję, że "Milionerzy" znikną z anteny we wrześniu, a na ich miejsce pojawi się zupełnie nowe show.

Kamil PIKLIKIEWICZ/East News

Program "Milionerzy", jak większość programów telewizyjnych zawsze powracał z nowymi odcinkami tuż po wakacjach. Teraz jednak będzie inaczej. Według ustaleń serwisu Plotek.pl "Milionerów" zastąpi nowe reality show „B&B Love”. Rozpoczęcie emisji nowego show zaplanowane jest na 26 sierpnia. "B&B Love" ma być nadawane od poniedziałku do czwartku o godzinie 20.50, a więc dokładnie wtedy, gdy byli emitowani "Milionerzy"

To jednak nie jest koniec! Według doniesień Plotka "Milionerzy" nie znikają z anteny na stałe, a jedynie na kilka miesięcy. Podobno tuż po pierwszym sezonie "B&B Love" pogram ma ponownie wrócić do ramówki TVN-u. Wygląda na to, że w okolicach listopada widzowie ponownie będą mogli ponownie trzymać kciuki za uczestników programu "Milionerzy".

"B&B Love" to program, w którym wezmą udział właściciele małych hoteli za granicą. Pierwszą uczestniczką "B&B Love" będzie Aleksandra Janicka, którą już przedstawiono widzom w "Dzień dobry TVN”.

W każdym odcinku B&B Love będziemy mogli śledzić losy zarówno bohaterów prowadzących różne obiekty noclegowe B&B - Bed and Breakfast - poza granicami kraju, jak i osób, które zdecydowały się je odwiedzić i poznać sposób życia swoich gospodarzy. Łączy ich jedno. Są singlami poszukującymi miłości. Czy uda im się znaleźć prawdziwe uczucie? Czy choć jeden z uczestników będzie miał odwagę zameldować się na stałe? - czytamy na stronie Dzień dobry TVN.

Jesteście ciekawi nowego formatu?

