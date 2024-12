Michał Danilczuk komentuje transfer do TVN. To dlatego zrezygnował z „Tańca z gwiazdami”?

Choć fanom programu trudno to sobie wyobrazić, Michał Danilczyk nie pojawi się w kolejnej edycji „Tańca z gwiazdami”. Po negocjacjach choreograf przyjął ofertę konkurencji i przeszedł do TVN. Już niedługo pojawi się tanecznym formacie „You Can Dance” jako juror. Warto przypomnieć, że jego występ w popularnej produkcji Polsatu wywołał duże emocje, a o relacji z programową partnerką, czyli Maffashion media rozpisują się do teraz. Para regularnie spotyka się prywatnie i utrzymuje przyjaźń, choć niektórzy uważają, że między nimi zrodziło się znacznie większe uczucie. Internauci cały czas spekulują też na temat powodów odejścia Danilczuka z „Tańca z gwiazdami”. Pojawiła się teoria, że decyzję przypieczętowała perspektywa dołączenia do formatu byłego partnera Julii Kuczyńskiej, Sebastiana Fabijańskiego. Instruktor wreszcie zabrał głos w tej sprawie. Jak było naprawdę?

Michał Danilczuk szczerze o przejściu do TVN. To przez Fabijańskiego?

Wiemy już oficjalnie, że Michał Danilczuk został jurorem „You Can Dance”. Ostatnio choreograf skomentował ten głośny transfer i przyznał, że nie może się doczekać nowego wyzwania, które czeka go w TVN. Dodał, że negocjacje z konkurencyjną stacją trwały dość długo. Przeprowadzono także castingi. Tancerz jest zadowolony, że wreszcie dopiął nowy kontrakt.

Jeszcze w to niedowierzam i bardzo się cieszę, że będę mógł zasiąść za stołem jurorskim. Ogromna radość i wyzwanie, jakie na mnie czekają. Nasze rozmowy z TVN już dość długo trwały, mieliśmy castingi z różnymi jurorami i w różnych konfiguracjach… – przyznał na łamach serwisu Pudelek.

W dalszej części rozmowy Michał Danilczuk przyznał, że przez lata poświęcał się dla „Tańca z gwiazdami” i nie zapomni o formacie, choć w najbliższym czasie nie będzie pojawiał się w Polsacie. Podkreślił jednak, że postawił na rozwój. Wygląda na to, że transfer do TVN uważa za krok naprzód w jego karierze.

Kocham „Taniec z gwiazdami”, kocham ten format, zostawiłem tam dużo serca, potu, miłości i będę na pewno tęsknił, ale naturalnością jest rozwój – dodał.

Choreograf nie uniknął też pytania o powody odejścia z „Tańca z gwiazdami”. Zapytano go, czy miały na to wpływ plotki o Sebastianie Fabijański, który miałby być uczestnikiem tanecznego show. Danilczuk z ostrożnością wypowiedział się w kwestii byłego partnera Maffashion.

Nie mam zdania… To jest tak, że każdy może wziąć udział w tym programie. Nie mam na ten temat opinii. To nie jest ten moment, żebym rezygnował z tak fajnego programu tylko dlatego, że jakaś osoba przychodzi – absolutnie, to nie jest prawda. Moje rozmowy, aby zostać jurorem, trwały naprawdę bardzo długo – zdradził.

Co sądzicie o tej wypowiedzi Michała Danilczuka?

