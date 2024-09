Olivier Janiak jest w polskim show-biznesie od wielu lat, jednak prywatnie jest mężem i ojcem. Niedawno dziennikarz zapowiadał, że wraz z żoną rozpoczyna pewien projekt, który będzie mówił między innymi o partnerstwie. Okazuje się, że pierwszy filmik ukaże się już jutro, a teraz Olivier Janiak podzielił się jeszcze jedną wspaniałą informacją!

Wielka radość w życiu Oliviera Janiaka

Olivier Janiak jest znany szerszej publiczności z prowadzenia programu "Co za tydzień". Stacja TVN jest z niego bardzo zadowolona i mężczyzna nie musi martwić się o swoje "być albo nie być". Fani pokochali go jako dziennikarza, jednak to życie prywatne interesuje wszystkich najbardziej. Olivier Janiak jest ojcem trzech synów, których wychowuje wspólnie z małżonką. Okazuje się, że zakochani świętują 21. rocznicę małżeństwa! W sieci pojawił się wzruszający wpis oraz nagranie archiwalne. Niewiele osób może wiedzieć, że para poznała się podczas wywiadu, który przeprowadzał Olivier. To istne przeznaczenie!

Okoliczności są trudne, nie łatwo się cieszyć życiem, kiedy tak wielu ludzi dotyka powodziowa tragedia, dużo miłości wysyłamy. Nasza zaczęła się od tej rozmowy, poznałem @karolinamalinowska_official podczas tego wywiadu, a od 21 lat jesteśmy małżeństwem, dziś nasza rocznica, oczko. dzięki K. za każdy dzień. Długo z tym zwlekaliśmy, ale jutro wrzucimy na YT prolog, wprowadzenie do naszego projektu @po___pol by się z Wam podzielić lepszą częścią nas. dobrego dnia - czytamy na profilu Oliviera.

W komentarzach fani nie kryli zachwytów. Zwrócili uwagę, że już wtedy spojrzenia Oliviera i Karoliny były pełne miłości:

Jak Wy na siebie patrzycie!! POZAMIATANE

Oli, jaka iskra w oku

Jak cudnie czyta się takie posty w dobie rozstań i rozwodów. Samych wspaniałości do końca życia. Pozdrawiam

Jedną z niewielu par z takim stażem. Kolejnych wspólnych lat! Miłości - rozpisują się fani.

Przypominamy, że Olivier Janiak już wcześniej wspominał o projekcie ze swoją żoną i przedstawiał jego zamysł. Po wielu latach związku prywatnego przyszedł czas na połączenie zawodowe:

O partnerstwie, o rodzicielstwie, o dobrym życiu, spotkania z ludźmi, którzy wniosą w nasze życie światło, energię, szanse na balans, choćby na chwile - zdradzili zakochani.

Obejrzycie materiał stworzony przez Oliviera i Karolinę?

