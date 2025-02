Danka z czwartej edycji "Farmy" podczas relacji na InstaStories postanowiła odpowiedzieć na kilka pytań internautów. Fani chcieli się dowiedzieć m.in. co zrobiła, gdy tylko wyszła z "Farmy". Danka pokazała ważne dla niej zdjęcie i zaskoczyła szczerym wyznaniem.

Reklama

Danka z "Farmy" reaguje na pytania fanów

Choć trudno w to uwierzyć, to już niedługo zakończy się czwarta edycja "Farmy". Najnowsza odsłona programu jest prawdziwym hitem Polsatu, a widzowie są świadkami zaskakujących wydarzeń i wielu konfliktów. Ostatnio wyszło na jaw, że widzowie "Farmy" mają już dość Ananasa i Michała, a po tym, jak wyeliminowali z programu Erwina wylała się na nich fala krytycznych komentarzy. Jedną z uczestniczek, która również wzbudza ogromne emocje wśród fanów show Polsatu jest Danka. Między Danką a pozostałymi uczestnikami często dochodzi do kłótni i nieporozumień, ale fani stoją za nią murem i mają nadzieję, że ich ulubienica znajdzie się w wielkim finale. Czy Danka dotrwa aż do ostatniego odcinka? Odpowiedź na to pytanie poznamy z nowych odcinków programu, ale już teraz Danka ujawniła, co w pierwszej kolejności zrobiła po wyjściu z "Farmy".

Zaopiekowałam się moimi nowymi lokatorami na balkonie. Gołębią rodzinką oczekującą dwóch piskląt wyznała Danka.

Danka z "Farmy" pokazała swoich synów

Danka podczas relacji na InstaStories otrzymała również pytanie, do kogo odezwała się, gdy tylko opuściła program. Barwna uczestniczka "Farmy" od razu pokazała zdjęcia swojej rodziny i szczerze odpowiedziała:

Do synów i rodziców napisała podczas ''Q&A''.

Warto przypomnieć, że w przeszłości Danka z "Farmy" wzięła udział w programie TVN. W wielkim hicie prowadzonym przez Dorotę Szelągowską pokazała się właśnie razem ze swoimi synami.

Kto wygra 4. edycję "Farmy"?

Wielki finał "Farmy" zbliża się wielkimi krokami. Już 28 lutego (piątek) Polsat wyemituje ostatni odcinek programu, który tym razem zostanie zrealizowany na żywo. Podobnie jak było w poprzednich edycjach to widzowie zdecydują, kto wygra "Złote widły" i nagrodę w wysokości 100 tysięcy złotych. Kto poradzi sobie najlepiej w programie i dotrwa do wielkiego finału? Przypominamy, że ostatnio fani znaleźli dowód, że to Danka będzie w finale "Farmy". Czy tak rzeczywiście się stanie? Nie pozostaje nam nic innego, jak czekać na kolejne odcinki programu, z którego dowiemy się, jak potoczyły się losy uczestników.

Myślicie, że Danka rzeczywiście ma szansę znaleźć się w finale i wygrać wielki hit Polsatu?

Zobacz także:

Reklama

Instagram @roxi_test