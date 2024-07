Aleksander Sikora to młody, ale niezwykle doświadczony prezenter telewizyjny. Swój warsztat dziennikarski zyskał prowadząc liczne gale, eventy oraz programy telewizyjne w TVP. Kilka miesięcy temu pożegnał się z ciepłą posadką w "Pytaniu na śniadanie" i po krótkiej przerwie dołączył do ekipy stacji Polsat, która rzuciła go na głęboką wodę zlecając mu poprowadzenie gali Mister Supranational 2024. Fani nie kryją zachwytów!

Fani oczarowani debiutem Aleksandra Sikory

Aleksander Sikora od zawsze kojarzony był z Telewizją Polską, w której był jedną z flagowych twarzy stacji. Po wielkich rewolucjach również on musiał pożegnać się z "Pytaniem na śniadanie", a niedługo później do mediów trafiła informacja, że Sikora rozpoczyna współpracę z Polsatem. Dosłownie chwilę później prezenter zabrał głos w sprawie:

Mam bardzo odpowiedzialne zadanie, bo mój debiut w Polsacie to trzy dni anteny na żywo. To super wyzwanie. Będę częścią tego pięknego, dosłownie i w przenośni, wydarzenia, jakim jest Festiwal Piękna w Nowym Sączu - mówił w rozmowie z Polsatem.

Instagram @oleksikora

I tak się stało! Wczoraj odbył się pierwszy dzień wydarzenia i była to gala Mister Supranational 2024. Aleksander Sikora był wydelegowany do rozmowy z uczestnikami, a jego doświadczenie pozwoliło na swobodę, którą najwyraźniej wyczuli widzowie. Tuż po zakończonym wydarzeniu Aleksander Sikora zapytał fanów na swoim Instagramie:

Jak było? Parostatek ruszył w piękny rejs Pozdrowienia z pokładu @polsatofficial - zwrócił się do fanów Sikora.

Niemalże jednogłośnie stwierdzono, że Aleksander Sikora poradził sobie wyśmienicie i jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu!

Odpowiedni człowiek w odpowiednim miejscu

Było idealnie. Brakowało Pana w TV. Szacun

Jak zawsze perfekcyjnie!

Polsat wie co dobre, brawo - rozpisują się fani.

Po słowach uznania Aleksander Sikora zapewne nabierze wiatru w żagle i da z siebie wszystko podczas Miss Supranational 2024, a także Miss Polski 2024. Czekacie na kolejne dni z Aleksandrem Sikorą?

