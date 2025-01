Karolina Gilon rozpoznawalność zdobyła w 2015 roku, gdy wzięła udział w programie "Top Model", docierając do półfinału. Dzięki charyzmie i charakterystycznemu wyglądowi szybko zaczęła karierę w mediach. Już od 2019 roku, Gilon zdobyła posadę prowadzącej w popularnym reality show "Love Island. Wyspa miłości", z którym dziś jest głównie kojarzona. To właśnie w reality show Polsatu, Gilon poznała swojego ukochanego - Mateusza Świerczyńskiego, z którym dziś spodziewa się dziecka! Niespodziewanie w środku nocy na Instagramie 35-latki pojawiło się oświadczenie.

Karolina Gilon zaskoczyła swoich obserwatorów na Instagramie. W środku nocy na jej Instagramowym profilu pojawiło się emocjonujące oświadczenie, w którym zwróciła się do fanek.

To z kim zakładamy rodzinę jest tak cholernie ważne.. dziewczyny. Spójrzcie na swojego faceta.. czy pyta Was zawsze, czy też chcesz herbatę.. czy Tobie najpierw podaje jedzenie, czy pamięta, jakie są Twoje ulubione słodycze, czy po Twojej minie odgaduje Twój nastrój, czy idąc chodnikiem woli iść od strony ulicy, czy gdy otwierasz paczkę nożem mówi 'proszę nie skalecz się'… Mogłabym wymieniać i wymieniać. Jeśli On nie robi nic, co sprawia, że czujesz się zaopiekowana, bezpieczna i kochana to pogoń gnoja gdzie pieprz rośnie

- napisała Karolina, zwracając się do obserwatorek.