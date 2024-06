Od jakiegoś czasu zwycięzcy 4. edycji "Love Island" nie pokazywali się razem na Instagramie. Fani zaczęli dopytywać o to, czy się rozstali. Najpierw plotki potwierdziła Magda, a teraz głos zabrał Wiktor. Uczestnik show sam nie kryje zdziwienia całą tą sytuacją.

Wiktor z "Love Island" komentuje rozstanie z Magdą

Za nami 9. edycji "Love Island", które połączyły ze sobą już wiele par. Nie da się jednak ukryć, że wiele związków, które powstały na Wyspie Miłości nie trwały zbyt długo po programie. Jednak zwycięzcy 4. edycji udowodnili, że jest to możliwe. Wiktor i Magda byli w związku przez trzy lata, a uczestnik show postanowił nawet wrócić ponownie do programu ze swoją ukochaną, by się jej oświadczyć. Niestety teraz dowiedzieliśmy się, że uwielbiana para z "Love Island" rozstała się. Uczestniczka show została zapytana o to, czy nie jest już z Wiktorem, ponieważ dawno nie publikowali wspólnych zdjęć. Magda przyznała, że ich związek dobiegł końca.

Fani "Love Island" są bardzo ciekawi, co się wydarzyło pomiędzy parą. Choć oboje nie opublikowali jeszcze żadnego oświadczenia i nie zdradzili powodów ich rozstania, to jednak internauci nie dają za wygraną i wciąż dopytują o rozstanie. Pod jednym ze zdjęć Wiktor potwierdził plotki o rozstaniu i dodał, że... sam jest zaskoczony całą tą sytuacją.

Rozstaliście się z Madzią — zapytała jedna z internautek.

Tak, ja też byłem zaskoczony — odpowiedział Wiktor.

Domysły internautów okazały się prawdą i para nie jest już razem. To jednak nie koniec wrażeń dla fanów miłosnego hitu TV4. Karolina Gilon przekazała smutne wieści ws. kolejnej edycji "Love Island". Okazuje się, że jesienią na antenie TV4 zbraknie uwielbianego show. Będziecie tęsknić?

