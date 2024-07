Olivier Janiak w show-biznesie jest już od lat. Fani darzą go dużą sympatią i z utęsknieniem wyczekują kolejnych projektów z jego udziałem. Teraz Olivier Janiak dodał zdjęcie ze swoją żoną i zaskoczył wszystkich. Okazuje się, że para ma ambitne, wspólne plany zawodowe! Zobaczcie sami.

Olivier Janiak wreszcie to zdradził

Olivier Janiak, a właściwie Piotr Michał Janiak pracuje w jednej z większych stacji telewizyjnych. W TVNie otrzymał ciepłą posadkę prowadzącego "Co za tydzień", a fani przyjęli go z radością. Nie da się ukryć, że jak to zwykle bywa- największą ciekawość fanów wzbudza życie prywatne celebrytów. Tak jest również w przypadku Oliviera Janiaka, który niedawno pochwalił się zdjęciem ze swoimi synami. Fryderyk, Christian i Julian to nastolatkowie, którzy nie wymagają nadmiernej opieki, więc rodzice mogą skupić się ponownie na karierze zawodowej. I to właśnie się dzieje!

Olivier Janiak i Karolina Malinowska są małżeństwem od ponad 20. lat i wciąż darzą się szczerym i prawdziwym uczuciem. Teraz postanowili połączyć swoje siły i zaangażowali się w tajemniczy projekt. Zobaczcie sami!

Ruszyliśmy … po dwóch latach myślenia, zastanawiania się, zaczęliśmy wreszcie projekt, który także dla nas może być oknem do lepszego świata. Za nami pierwsze nagrania, mamy już kilka odcinków zrealizowanych, teraz montaż, by całość dla Was dopieścić i niebawem damy znać ciut więcej - czytamy na profilu Oliviera.

W komentarzach zawrzało. Fani nie mogą doczekać się, aż prezenter wraz z żoną wyjawią to, nad czym obecnie pracują. Co ciekawe, Olivier i Karolina oznaczyli na zdjęciu nowy, instagramowy profil, który prawdopodobnie jest ich autorstwa. "Po pół"- bo tak nazywa się konto, które ma być prowadzone w tematyce rodzinnej:

O partnerstwie, o rodzicielstwie, o dobrym życiu, spotkania z ludźmi, którzy wniosą w nasze życie światło, energię, szanse na balans, choćby na chwile - czytamy w opisie profilu.

Niewykluczone, że to właśnie o tym projekcie mówią Olivier i Karolina. Jednak na więcej informacji musimy jeszcze chwilę poczekać.

Co ciekawe, w ostatnich latach Olivier Janiak stał się naprawdę bardzo aktywny w mediach społecznościowych. Niemalże codziennie jego fani mogą liczyć na nowe zdjęcie lub nagranie na jego profilu, co oczywiście cieszy.

