4. edycja "Farmy" zbliża się do końca. Ten sezon jest zupełnie inny niż poprzednie, a kłótnie i afery zdominowały "Farmę". Tuż przed finałem emocje są jeszcze gorętsze, bo Michał i Wiola nie rozmawiają z Danką po tym, jak nominowała Ananasa do pojedynku i z nim wygrał. A co z finałową trójką 4. edycji "Farmy"? Produkcja zaskoczyła wpisem!

Znamy finałową trójkę "Farmy" 4?

Finał 4. edycji programu "Farma" odbędzie się 28 lutego 2025 roku i będzie transmitowany na żywo. W trakcie finału widzowie zdecydują, kto zdobędzie tytuł Super Farmera oraz nagrodę główną w wysokości 100 tysięcy złotych. Obecnie atmosfera na farmie jest napięta, a uczestnicy intensyfikują swoje działania, aby znaleźć się w finałowej trójce. Widzowie mają swoich faworytów, a dyskusje na temat potencjalnych zwycięzców są coraz bardziej emocjonujące.

Pojedynek między Danutą a Ananasem jeszcze bardziej namieszał na "Farmie". Teraz Michał i Wiola nie rozmawiają z Danką, a tymczasem to Bandi i Surfer są coraz bardziej otwarci, aby zaprosić ją do swojego sojuszu i razem znaleźć się w finałowej trójce. Emocje podkręciła sama produkcja, publikując zdjęcia uczestników z pytaniem:

Gdybyście mieli wybrać już dziś finałową 3, kto by to był? Piszcie, jesteśmy ciekawi czytamy na oficjalnym profilu 'Farmy' na Facebooku.

Internauci natychmiast pospieszyli z odpowiedziami i okazuje się, że niemal w każdym typowaniu pojawił się Bandi. To jego fani "Farmy" widzą jako jednego z finalistów. A pozostała dwójka? Tu zdania są nieco bardziej podzielone, ale zdaniem widzów w wielkim finale jest też miejsce dla Żanety oraz Wioli lub Danki. Najczęściej typowane trójki finałowe to: Bandi, Żaneta, Wiola lub Bandi, Żaneta, Danka:

BANDI,Wiola Żaneta. Zwycięstwo dla Bandiego.

Bandi, Żaneta i Danka

Konflikty zdominowały 4. edycję "Farmy"

Czwarta edycja programu "Farma" obfituje w liczne konflikty i napięcia między uczestnikami, które zdominowały przebieg show. Już od pierwszych odcinków widoczne były podziały w grupie, a nowe zasady, takie jak podział na dwie grupy o różnym komforcie życia, wprowadziły dodatkowe napięcia i chaos. Brak jedzenia i trudne warunki bytowe potęgowały frustracje uczestników, prowadząc do częstych sprzeczek i napięć, jak chociażby kłótnia między Jaśkiem a Danką czy między Danką a Wiolą. Farmerzy stawali się coraz bardziej drażliwi, a drobne nieporozumienia przeradzały się w poważne konflikty, co utrudniało współpracę i realizację zadań.

W miarę zbliżania się finału, atmosfera na farmie stawała się coraz bardziej napięta. Sojusze między uczestnikami ulegały dynamicznym zmianom, a codzienne konflikty i intrygi dominowały nad współpracą. Wielu widzów zauważyło, że obecny sezon różni się od poprzednich, z większym naciskiem na dramaty niż na codzienne obowiązki.

Nikt nie zasłużył ani na finał, ani na widły. W poprzednim sezonie było tyle knucie w postaci Amandy, ale tutaj Polsat już ładniej poleciał i wszyscy siebie warci. Może dajcie im więcej roboty, aby byli tak zmęczeni, że na kombinacje nie będą mieli siły

Ta edycja nie ma ani składu, ani lady w poprzednich edycjach były rozmowy, wiadomo plotki też, ale zupełnie inaczej to wyglądało, dużo lepiej się oglądało. W tej obecnej po prostu nie wiadomo, o co chodzi non stop tylko kłótnie i knucia każdy gra od samego początku nikt nie jest ze sobą zaprzyjaźniony.

Czekacie na finał "Farmy"?

