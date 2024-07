Choć lato w pełni, prace na jesienną ramówką telewizyjną idą pełną parą. Stopniowo ujawniane są też kolejne szczegóły dotyczące osób, które zobaczymy już za kilka tygodni na szklanym ekranie. Nie inaczej jest w przypadku "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Zobaczcie, jak bawiły się gwiazdy show na spotkaniu zapoznawczym, którego przebieg uchwycili czujni paparazzi!

Gwiazdy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" na spotkaniu zapoznawczym

Nie ulega wątpliwości, że "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" to jeden z najpopularniejszych programów stacji Polsat. Choć show przechodzi ostatnio niemałe zmiany, to włodarze stacji mają nadzieję, że odświeżona forma spodoba się telewidzom. Wiadomo już, że do jury "TTBZ" dołącza Justyna Steczkowska, a zamiast Macieja Dowbora show poprowadzi gwiazda Polsatu, Agnieszka Hyży.

Spore emocje wzbudzają też uczestnicy - wśród nich ma znaleźć się m.in. Patricia Kazadi czy uwielbiany prezenter, Aleksander Sikora. Jedno wydaje się być pewne: podczas nadchodzącej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" emocji nie zabraknie. Zanim jednak cała plejada gwiazd spotka się w studio, ekipa show miała okazję, by zintegrować się na świeżym powietrzu. Zobaczcie galerię zdjęć wykonanych przez paparazzi!

